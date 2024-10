Estado destina R$ 3,8 milhões para reforma e ampliação de unidades de saúde

O governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (23/10), a portaria SES 653/2024, que destina mais R$ 3,8 milhões, por meio do Programa Avançar, para projetos de ampliação e de reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 17 municípios integrantes da Rede Bem Cuidar (RBC). A portaria atualiza a lista de municípios contemplados pela portaria 369/2024, que já havia destinado R$ 8,9 milhões para 36 cidades no Rio Grande do Sul.

“É um compromisso que assumimos no governo com qualificação da atenção primária”, ressaltou a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, que assinou o documento. A secretária também destacou as 344 obras de ampliação e reforma na RBC, em um investimento de R$ 158 milhões, sendo que R$ 86 milhões já foram executados pelo Estado.

A prefeita Ana Tarouco, de Sant’Ana do Livramento – um dos municípios contemplados –, disse que o recurso é uma oportunidade para a prefeitura ampliar a qualidade no atendimento oferecido.

O ato de assinatura contou com a presença on-line de parlamentares, prefeitos, coordenadores regionais e secretários municipais de saúde.

Municípios contemplados com recursos para ampliação

Faxinal do Soturno: R$ 350.000,00

Ibirubá: R$ 332.571,16

Itacurubi: R$ 323.534,81

Salto do Jacuí: R$ 250.000

Santana do Livramento: R$ 110.413,78

Três Forquilhas: R$ 200.000

Triunfo: R$ 350.000

Vacaria: R$ 350.000

Valor total para ampliação: R$ 2.266.519,75

Municípios contemplados com recursos para reforma

Independência: R$ 170.427,98

Minas do Leão: R$ 96.364,49

Nicolau Vergueiro: R$ 200.000

Pejuçara: R$ 180.864,81

Salvador das Missões: R$ 200.000

São Domingos do Sul: R$ 211.835,14

São Valério do Sul: R$ 183.986,41

Torres: R$ 185.980,12

Tupanci do Sul: R$ 200.000

Valor total para reforma: R$ 1.629.458,95

Valor total anunciado: R$ 3.895.978,70