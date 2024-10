Com R$ 4 milhões do Estado, novo ambulatório de fissuras labiopalatinas e reabilitação auditiva é inaugurado em Lajeado

O governador Eduardo Leite inaugurou nesta quinta-feira (24/10), na Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais e Reabilitação Auditiva (Fundef), de Lajeado, o ambulatório de fissuras labiopalatinas e reabilitação auditiva. A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, participou da solenidade. O ambulatório foi construído com investimento de R$ 4,1 milhões do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), e R$ 1,9 milhão da Prefeitura de Lajeado, totalizando R$ 6 milhões na obra.

Durante a solenidade, o governador adiantou parte do anúncio de investimento na saúde que será feito nos próximos dias, confirmando que o Estado realizará novo aporte de R$ 2,1 milhões para compra do mobiliário que irá completar a unidade recém-inaugurada.

“Parceria é o único caminho para transformar realidades. O Avançar na Saúde já supera R$ 1 bilhão em investimentos, não apenas em instituições públicas, mas também em hospitais filantrópicos, Santas Casas e outras entidades que sabem fazer, têm expertise”, afirmou Leite.

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) destinou uma área de 1,3 mil metros quadrados para a construção do ambulatório. A Fundef fornecerá os equipamentos e profissionais para o atendimento, e o Hospital Bruno Born oferecerá a retaguarda hospitalar.

Na área de atendimento à fissura labiopalatal, a instituição é referência para as macrorregiões de saúde Norte, Centro-Oeste, Vales e Missioneira. A fissura labiopalatina é uma anomalia congênita que se caracteriza por uma abertura no lábio e/ou no palato resultante do desenvolvimento incompleto dessas estruturas durante a gestação. Na área de atendimento à reabilitação auditiva, o local é referência para a macrorregião dos Vales.

"Parceria é o único caminho para transformar realidades", salientou o governador -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

"Estamos muito felizes por termos sido escolhidos pelo Estado para receber esse novo e moderno espaço. Os programas Avançar e Assistir tem uma repercussão positiva no Estado inteiro", frisou o presidente da Fundef, Ito Lanius.

"O serviço da Fundef está entre os cinco melhores do Brasil, é referência para mais de 390 municípios e um orgulho para os gaúchos. Esse investimento se traduz no resgate da cidadania de milhares de pessoas que precisam de um atendimento especializado, tanto na questão auditiva quanto nas fissuras", ressaltou Arita.

Durante a solenidade, pacientes da Fundef deram depoimentos sobre a transformação promovida pela entidade em suas vidas.

"Frequento a Fundef há mais de dez anos, o que foi fundamental para a ampliação da minha dicção. Se não fosse isso, não estaria aqui dando meu depoimento e muito menos me graduado em jornalismo. Assim como eu, centenas de jovens tiveram a oportunidade de voltar a ouvir", afirmou Liniker Duarte, que faz uso de aparelho auditivo.

"A equipe da Fundef me ajudou desde que nasci. Espero que possa seguir ajudando outras pessoas", disse Pedro Milech, que faz tratamento para labiopalatino na fundação.

Fundef é responsável por equipamentos e profissionais para atendimento, e Hospital Bruno Born oferecerá retaguarda hospitalar -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Outra paciente da instituição, Rosa dos Reis entregou a Arita uma placa em agradecimento pela atenção. A secretária leu, durante a solenidade, um bilhete entregue a ela por Rosa anos antes, na qual a paciente descrevia a alegria pelo tratamento proporcionado pela Fundef e a satisfação com a decisão do Estado em apoiar a entidade.

Também participaram da solenidade o presidente da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (Fuvates), Ney Lazzari; o presidente do Hospital Bruno Born, João Batista Gravina; a vice-prefeita e prefeita eleita de Lajeado, Glaucia Schumacher; e a reitora da Univates, Evania Schneider.

Fundef

A Fundef é uma instituição beneficente que busca a reabilitação de pessoas com fissuras labiopalatinas e deficiência auditiva. Atua há mais de 20 anos de forma interdisciplinar e conta hoje com mais de 60 profissionais, contratados e voluntários, atuando de forma interdisciplinar com foco na reabilitação dos pacientes.

A equipe é composta por cirurgiões, assistente social, psicóloga, nutricionista, fonoaudiólogas, pediatra, enfermeira, fisioterapeuta, otorrinolaringologista, traumatologista, pedagoga, dentistas e equipe administrativa e de apoio.