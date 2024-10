UNIMED NOROESTE/RS: aqui tem cuidado, saúde e compromisso com a vida há 53 anos

Neste domingo, 20 de outubro, a Unimed Noroeste/RS completa 53 anos de presença em Ijuí e região. Mais de meio século fazendo a diferença na vida de milhares de clientes que confiam a saúde à sua marca. Uma história que agrega pioneirismo, inovação e experiência dedicados ao bem mais precioso: a vida. Além de referência macrorregional pelo qualificado quadro de médicos cooperados e pela rede própria de atendimento, com ênfase ao Hospital Unimed Noroeste/RS, a cooperativa destaca-se por sua atuação em prol de mais qualidade de vida a trabalhadores e produtividade para empresas.

História - A Unimed Noroeste/RS, com Sede em Ijuí, é a segunda cooperativa médica do Rio Grande do Sul e uma das primeiras do País, fundada em 1971, quando o modelo cooperativista ainda dava seus primeiros passos no País e começava a se difundir. O movimento para a criação da cooperativa envolveu cerca de 30 médicos. Foi, inicialmente, denominada Unimed Ijuí, assumindo nova nomenclatura em 2009, reforçando sua atuação em 52 municípios das regiões Noroeste, Celeiro e Médio Alto Uruguai. Atualmente, o quadro associativo é composto por cerca de 430 médicos cooperados. A cooperativa conta com mais de 900 funcionários.

“Trazemos na essência e na história o compromisso e a vocação de cuidar das pessoas. Celebramos estes 53 anos de nossa cooperativa reconhecendo a visão de futuro dos nossos pioneiros, que acreditaram no cooperativismo médico”, comemora o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros.

Hospital Unimed - Além de operadora de planos de saúde, a cooperativa é reconhecida por seu Hospital Unimed Noroeste/RS, em Ijuí, que se destaca em diferentes áreas da assistência, com ênfase para: Centros Cirúrgico e Obstétrico, UTIs Adulto e Neonatal, Centro de Oncologia, além de áreas de apoio como o Laboratório de Análises Clínicas (com unidades também em Frederico Westphalen e Panambi) e o Centro de Diagnóstico por Imagem.

Medicina Ocupacional - A Unimed Noroeste/RS também disponibiliza Medicina Ocupacional. O serviço, que já era consolidado, qualificou recentemente ainda mais seu atendimento para garantir uma entrega de excelência, através do Centro Integrado de Medicina e Segurança Ocupacional, o principal diferencial do Departamento de Medicina e Saúde Ocupacional da cooperativa. Disponibiliza atendimento multiprofissional ao trabalhador em um só lugar, facilitando o encaminhamento de demandas, como consulta com Médico do Trabalho e exames admissional, periódico, demissional, toxicológico, audiometria, entre outros, além de atendimento psicossocial.



