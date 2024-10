Polícia intensifica ações na Região Celeiro

Itapiranga - Veículo cai no Rio Uruguai no Porto da Barca em Itapiranga e motorista morre afogado

A ocorrência foi registrada por volta das 13h30min de quinta-feira, 24, no Porto da Barca, em Itapiranga.

Informações divulgadas pela Rede Peperi, veículo de comunicação da cidade de Itapiranga/SC, indicavam que o motorista de um veículo Fiorino, branco, acessou a balsa para a travessia do Rio Uruguai, porém em determinado momento teria acelerado e rompido a barreira de metal e caído no Rio Uruguai.

Os bombeiros de Itapiranga realizaram buscas no local e resgataram o corpo do motorista. Ele tinha 51 anos de idade e estava em um veículo emplacado em Tiradentes do Sul.

A Polícia Cientifica de Santa Catarina foi acionada para recolher o corpo e realizar a perícia. O delegado responsável pelo caso, Sandro Zancanaro, informou que será instaurado um inquérito policial para averiguar as condições do acidente e da morte do condutor.

Com informações de Rede Peperi e MB Notícias

Três Passos - Brigada Militar apreende tijolos de cocaína e prende um homem

Na tarde de terça-feira, 22, policiais militares da Força Tática do 7°BPM, durante ações da Operação Hórus, prenderam um homem com quatro tijolos de cocaína em Três Passos.

Após abordagem e identificação de um indivíduo, foram localizados com ele 4,1 kg de cocaína.

A droga e um smartphone foram apreendidos e o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

A BM estima que o prejuízo total ao crime foi de R$ 400 mil.

Comunicação Social 7°BPM

Barra do Guarita - Polícia Civil efetua prisão de homem por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo

A Polícia Civil de Barra do Guarita, com apoio das Delegacias de Tenente Portela e Miraguaí, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Judiciário de Tenente Portela, efetuou a prisão de um homem de 24 anos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de calibre restrito, uma pistola SAR 9, turca. 9mm.

Após a formalização do auto de prisão em flagrante, o preso foi conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos, ficando à disposição da justiça.