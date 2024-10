Estado repassará R$ 981 mil para Hospital de Rolante adquirir tomógrafo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), irá repassar R$ 981,1 mil ao Hospital de Rolante para a aquisição e instalação de um tomógrafo computadorizado. O aparelho possibilitará a realização de 300 exames de imagem mensais por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O convênio foi assinado nesta sexta-feira (25/10), no município, com a participação da titular da SES, Arita Bergmann.

De acordo com a direção do hospital, o aparelho deverá entrar em operação a partir de dezembro, realizando exames nos pacientes de Rolante e também do Vale do Paranhana. Com a aquisição, a unidade passará a ter um centro de imagem, realizando também exames de raio X, ecografias e mamografias.

Ao participar do evento, Arita destacou a recuperação do hospital. Alagado em maio durante as enchentes, o local ficou com todo o primeiro andar submerso, sendo obrigado a transferir os pacientes que estavam internados. Cinco meses depois dos danos, que incluíram equipamentos, móveis e computadores, está totalmente recuperado.

“Este hospital é um símbolo concreto de resiliência, e isso só é possível com uma direção e uma equipe administrativa e técnica que trabalham intensamente e transformam aquilo que poderia dar desânimo numa volta por cima”, ressaltou a secretária.

“Nosso hospital avançou muito nos últimos anos, o que é fruto do trabalho de muitas pessoas mostrando resultados”, disse o prefeito de Rolante, Régis Zimmer.

O diretor-executivo da Fundação Hospitalar de Rolante (gestora do hospital), Genaro Figoli, definiu como um “marco extremamente significativo” a aquisição do tomógrafo. “Poderemos oferecer atendimento médico de excelência e realizar exames mais precisos e rápidos”, explicou. “Os pacientes não mais precisarão se deslocar a Parobé ou outra cidade em busca de um serviço essencial. E nossos profissionais poderão fazer diagnósticos mais assertivos, que vão resultar em tratamentos mais eficazes”.