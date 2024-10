Projeto garante meia-entrada para acompanhante de idoso em eventos culturais

“O Brasil ainda carece de estruturas que proporcionem efetiva acessibilidade dos equipamentos culturais e de lazer às pessoas idosas e a outros potenciais beneficiários dessa medida, a exemplo das pessoas com deficiência”, afirma Galdino.

Segundo o parlamentar, estender o benefício da meia-entrada aos acompanhantes "é uma medida de justiça e inclusão, assegurando que as pessoas idosas possam participar ativamente da vida cultural e social”.

“Muitos beneficiados necessitam da presença de cuidadores ou de acompanhantes para participar dessas atividades de forma segura e, portanto, usufruir de um direito que lhes é garantido”, afirma o deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), autor do projeto.

Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto inclui a medida no Estatuto da Pessoa Idosa , que já prevê o desconto para o ingresso da pessoa idosa.

