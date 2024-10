Sessão especial vai celebrar Dia de Zumbi e da Consciência Negra

O Senado fará uma sessão especial para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado nacional que ocorre em 20 de novembro. Requerimento com esse objetivo foi aprovado nesta terça-feira (29). A data da sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa.

A iniciativa, proposta pelo senador Paulo Paim (PT-RS), destaca a importância da data, que foi instituída pela Lei 14.759/2023 , resultado do Projeto de Lei do Senado (PLS) 482/2017 , de autoria do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Paim, que foi relator do projeto, aponta que a realização da sessão especial tem o objetivo de promover um debate sobre os desafios ainda presentes na luta contra o preconceito.

“O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, antes de tudo, é uma ação educativa simbólica que nos move para refletir e agir no combate ao racismo e contra todos os tipos de preconceitos”, afirmou.

A data remete ao dia da morte de Zumbi, que foi líder do Quilombo dos Palmares, importante comunidade de resistência de escravizados durante o Brasil Colonial. O quilombo localizado na região da atual Alagoas tornou-se um símbolo da luta contra a escravidão e da busca por liberdade.