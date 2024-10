Projeto regulamenta identificação de veículos policiais e de salvamento em serviço

O Projeto de Lei 2902/24 altera o Código de Trânsito Brasileiro para permitir que viaturas da defesa civil, da polícia, da guarda municipal e dos bombeiros tenham placas próprias com inscrições específicas (“defesa civil”, “polícia”, “guarda” e “bombeiros”) junto com a placa de identificação do veículo.

A proposta tramita na Câmara dos Deputados.

Com a medida, o autor do projeto, deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR), pretende evitar a aplicação de multas de trânsito durante o atendimento de ocorrências, que demanda velocidades acima da permitida da via e paradas em locais proibidos.

“O Código de Trânsito, ao tratar como iguais os veículos particulares e os veículos oficiais destinados ao socorro de incêndio e salvamento e os de policiais, traz transtornos administrativos aos órgãos que prestam esses serviços”, reclama Stephanes.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.