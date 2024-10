Amin pede cautela ao STF em investigações sobre atos de 8 de janeiro

O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento na quarta-feira (30), criticou a atuação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República durante os ataques de 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, houve uma omissão por parte do GSI e de outros órgãos de segurança em não impedir a invasão dos prédios públicos em Brasília. Amin alegou que, apesar dos alertas emitidos antes dos atos, as medidas de segurança não foram executadas, mesmo com a portaria do Ministério da Justiça autorizando o uso da Força Nacional.

O parlamentar considera que houve "omissão deliberada" e cobrou uma investigação rigorosa para esclarecer por que 300 homens da Força Nacional destacados para proteger os prédios públicos no dia dos atos não atuaram de forma preventiva. O senador pediu ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), que tenha cautela para não ser "enganado".

— Não permita que usem a sua caneta para acobertar a omissão gravosa, porque não é possível que isso seja apenas culposo. Isso é doloso porque, sabendo o que ia acontecer, não ter chamado 100 policiais do Bope para impedir aquele vandalismo é uma gravíssima omissão, tão grave quanto foram graves os atos de vandalismo que foram perpetrados — disse.

No mesmo discurso, Amin homenageou a Fundação Certi, que completou 40 anos de atuação em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ele lembrou sua participação no início do projeto, em 1984, e destacou o papel da Certi no fomento à inovação, com dez centros de tecnologia espalhados pelo país.