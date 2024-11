Comissão aprova prioridade para moradores de favelas de palafitas no Programa Minha Casa, Minha Vida

Conforme o relator, o IBGE fez alteração da nomenclatura das áreas de habitações precárias, substituindo "aglomerados subnormais" por "favelas e comunidades urbanas", sendo esse o conceito utilizado em seus mapeamentos e no censo demográfico, inclusive nas áreas sobre palafitas.

Pelo texto, a realocação das famílias deverá considerar a sustentabilidade, a preservação cultural e a prevenção de desastres naturais. O relator, deputado Cleber Verde (MDB-MA) recomendou aprovar o substitutivo ao PL 1266/22, do deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família , mas trocou a expressão "áreas ribeirinhas" por "favelas e comunidades urbanas sobre palafitas"

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto que altera a Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida para conferir prioridade de atendimento às famílias residentes em favelas e comunidades urbanas sobre palafitas.

