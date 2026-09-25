Momento de Integração Farroupilha reúne escolas municipais de Derrubadas

Estudantes, professores e equipes das escolas da Rede Municipal de Ensino de Derrubadas participaram, no dia 24 de setembro, de um Momento de Integração Farroupilha, realizado na EMEF Salto Grande. A atividade reuniu apresentações culturais e proporcionou um espaço de convivência e valorização das tradições do Rio Grande do Sul.

As apresentações haviam sido preparadas pelas escolas para o I Encontro Farroupilha de Derrubadas, que estava previsto para o dia 19 de setembro, no Parque de Rodeios do Município. O evento foi cancelado devido à previsão de condições meteorológicas adversas.

Sem a possibilidade de definir uma nova data para o encontro no formato inicialmente planejado, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em conjunto com as escolas, organizou uma atividade alternativa para que os estudantes pudessem apresentar os trabalhos desenvolvidos durante os ensaios.

A programação iniciou com a EMEF Duque de Caxias, que apresentou “Um passeio pelas tradições do nosso Rio Grande”, com elementos da cultura e dos costumes gaúchos.

Na sequência, a EMEI Meu Primeiro Passo realizou a “Cavalgada da Infância”, com um passeio pela avenida em frente à escola. As crianças participaram utilizando cavalos confeccionados por elas com o auxílio dos familiares.

A EMEF Juscelino K. de Oliveira apresentou uma encenação sobre os símbolos do Rio Grande do Sul, seguida da música “Querência Amada”, com participação dos estudantes nos instrumentos musicais.

Os Anos Iniciais da EMEF Salto Grande apresentaram a música “Guri”, interpretada pelo aluno João Artur Rigo Janke, acompanhada de uma encenação realizada pelos demais estudantes.

Encerrando as apresentações, os Anos Finais da EMEF Salto Grande apresentaram “Fundo da Grota”, com estudantes cantando e tocando instrumentos, acompanhados pela encenação dos colegas.

A atividade reuniu alunos de diferentes escolas e possibilitou o compartilhamento dos trabalhos preparados para o encontro que havia sido cancelado.

Professores, equipes diretivas, funcionários e familiares também participaram dos ensaios, da preparação dos estudantes e da organização das apresentações.

A atividade foi organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com as escolas da Rede Municipal de Ensino de Derrubadas.

Folha Popular: Com informações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas.