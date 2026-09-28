WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Sala
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Vento Sul
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
APPATA
Justiça

AGU pede 72 horas para se manifestar sobre ações para liberar bets

Associações de bets pediram ao STF a derrubada de medida provisória

28/09/2026 18h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta segunda-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) prazo de 72 horas para apresentar manifestação nas ações nas quais o setor de bets defende a retomada das apostas on-line.

Segundo a AGU, o prazo é necessário para que os órgãos governamentais envolvidos na regulamentação do setor sejam ouvidos.

Mais cedo, a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) pediram a derrubada da medida provisória que proibiu a exploração e publicidade dos jogos on-line.

As petições foram protocoladas nos processos sobre o tema que estão sob a relatoria do ministro Luiz Fux.

No mesmo processo, Fux já determinou medidas para impedir que beneficiários de programas sociais façam apostas em sites de bets.

Proibição

De acordo com as regras estabelecidas pela MP , as plataformas têm até o dia 5 de outubro para pagar o saldo remanescente aos apostadores.

A partir de 6 de outubro, os sites e aplicativos de bets são totalmente bloqueados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais
© Agência Brasil Fachin defende segurança e transparência na liberação de precatórios
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Meganet
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Sala
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Sala
Vento Sul
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Pizzaria Alcapone
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Portela FM
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 4 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Unimed
Fitness
Tarzan
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Portela FM
Meganet
Sala
Vento Sul
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
5
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
APPATA
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Portela FM
Unimed
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Portela FM
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Fitness
Unimed
F&J Santos
Vento Sul
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados