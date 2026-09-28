Pesquisa Quaest mostra Lula com 39% e Flávio Bolsonaro com 34% no primeiro turno

A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) mostra o presidente Lula (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 34%. O levantamento foi encomendado pelo jornal O Globo e pela Globo.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 37% e Flávio Bolsonaro, 33%. As variações ocorreram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 4% cada. Renan Santos (Missão) tem 3%, enquanto Romeu Zema (Novo) registra 1%. Samara Martins (UP), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) aparecem com 0%.

O percentual de indecisos ficou em 5%, contra 8% na pesquisa anterior. Já branco, nulo ou aqueles que afirmam que não vão votar somam 10%, ante 7% anteriormente.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06520/2026.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de nomes, Lula aparece com 31% e Flávio Bolsonaro com 27%. Outros candidatos somam 8%, enquanto 31% estão indecisos e 3% indicam branco, nulo ou que não vão votar.

Cenários de segundo turno

Em uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, os dois aparecem com 42% das intenções de voto. Branco, nulo ou não vai votar somam 13%, enquanto 3% estão indecisos.

Nos demais cenários apresentados pela pesquisa, Lula aparece com 43% contra 40% de Ronaldo Caiado; 42% contra 33% de Augusto Cury; 42% contra 39% de Renan Santos; e 46% contra 30% de Romeu Zema.

Aprovação e avaliação do governo

A pesquisa aponta que 46% dos entrevistados aprovam o trabalho de Lula, enquanto 49% desaprovam. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Na avaliação do governo, 41% consideram o desempenho negativo, 34% positivo e 23% regular. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Rejeição

Sobre os candidatos que os eleitores conhecem e nos quais não votariam, Flávio Bolsonaro aparece com 56% de rejeição e Lula com 54%. Romeu Zema registra 45%, Ronaldo Caiado 40%, Renan Santos 35% e Augusto Cury 31%.

Os demais índices apresentados pela pesquisa são: Rui Costa Pimenta, 23%; Samara Martins, 14%; Edmilson Costa, 13%; Hertz Dias, 13%; Veterinário Wilson Grassi, 12%; Leonardo Avalanche, 12%; e Clariana Barão, 10%.

Folha Popular: Com informações da Quaest