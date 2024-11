UNIMED NOROESTE/RS está na lista de premiados do Top Ser Humano com case sobre educação financeira

Proporcionar e desenvolver a educação financeira, buscando ampliar a consciência sobre o dinheiro, contribuindo para a qualidade de vida dos colaboradores. Esses são objetivos do Programa de Educação Financeira, desenvolvido pela Unimed Noroeste/RS, que agora está na lista dos vencedores do Top Ser Humano 2024, Categoria Organização. Esta será a nona vez consecutiva que a cooperativa recebe este reconhecimento da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS).

O case premiado é intitulado “Programa de Educação Financeira: um olhar além do profissional”, iniciativa alinhada ao Jeito de Cuidar Unimed. Com ações desde 2018, efetivamente institucionalizadas em 2021, os colaboradores são convidados a pensar sobre finanças – pessoais e familiares – de forma humanizada e contextualizada com a realidade econômica que estão inseridos. Estimula o bem-estar, a qualidade de vida e fortalece a cultura de cuidado. Ganhou força como uma das estratégias internas de enfrentamento das consequências da pandemia da Covid-19.

As ações compreendem palestras, treinamentos e acompanhamentos individuais, que é um dos diferenciais do Programa. A organização é da área de Gestão de Pessoas, em parceria com a especialista Neli Cabral, da Prosperar Consultoria. “Este projeto incentiva o aperfeiçoamento contínuo das pessoas, além de contribuir para um ambiente mais harmonioso, em que o bem-estar seja característica intrínseca à nossa organização. Ficamos orgulhosos e gratos por receber novamente este reconhecimento pelas nossas práticas”, observa o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros.

Ao todo, serão premiados 57 cases, sendo 41 no Top Ser Humano e 16 no Top Cidadania. A cerimônia ocorre no dia 28 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e

Jaíse Schumann (MTb 17.199)