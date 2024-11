Tenente Portela x Santa Cruz do Sul: Duelo vale vaga na semifinal do Copa RS de Futebol Amador

Jogo entre CER Miraguai e Flamengo é válido pela categoria de veteranos e ocorre neste domingo, 03, em Agudo.

Das 66 equipes inscritas na categoria de veteranos, apenas oito seguem na disputa da Copa RS. Entre elas está o CER Miraguai, que pelo segundo ano consecutivo representa Tenente Portela nesta que é considerada a maior competição de futebol amador do Estado. O “bugre da baixada” entra em campo neste domingo, 03, buscando uma vaga entre os quatro semifinalistas. O jogo será no Estádio Baixada dos Campeões, na cidade de Agudo, diante do Flamengo de Santa Cruz do Sul.

O duelo eliminatório está marcado para às 12h30min. Ainda neste domingo, serão disputadas as outras três partidas das quartas de final. Dois destes confrontos acontecerão em Gravataí, às 12h30, Índio Jari (Viamão) x Respeito e Igualdade (Torres); e às 15h, Tabajara (Porto Alegre) x Caponense (Capão da Canoa). O quarto duelo desta fase ocorrerá em Dom Pedrito, onde se enfrentam Bayern (Santana do Livramento) x Uruguaiana (Quaraí).

A Copa RS é organizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer. A participação do CER Miraguai na competição tem o apoio do Município, através da Lei do Patrocínio (2.790/21). Prefeitura de Tenente Portela - Orgulho de Nossa Gente.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela