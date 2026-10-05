Eleição para governador será decidida no segundo turno em seis estados e no DF

A eleição para governador será decidida em segundo turno em seis estados e no Distrito Federal. Veja abaixo a tabela com todos os estados em que a eleição não foi decidida no primeiro turno e os candidatos que ainda estão na disputa. O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para o último domingo de outubro (25).

Este é o menor número de estados que ficaram com eleição indefinida no primeiro turno desde a redemocratização. Antes, o maior número era o de 2010, com 9 estados, seguido por 2006, com 10 governadores eleitos em primeiro turno.