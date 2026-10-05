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Senado Federal

Eleição para governador será decidida no segundo turno em seis estados e no DF

A eleição para governador será decidida em segundo turno em seis estados e no Distrito Federal. Veja abaixo a tabela com todos os estados em que ...

05/10/2026 00h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Eleitores da fila votação no Gama, no Distrito Federal: eleição para governador vai para o segundo turno - Foto: Pedro França/Agência Senado
Eleitores da fila votação no Gama, no Distrito Federal: eleição para governador vai para o segundo turno - Foto: Pedro França/Agência Senado

selo_eleicoes_claro.jpg A eleição para governador será decidida em segundo turno em seis estados e no Distrito Federal. Veja abaixo a tabela com todos os estados em que a eleição não foi decidida no primeiro turno e os candidatos que ainda estão na disputa. O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para o último domingo de outubro (25).

Este é o menor número de estados que ficaram com eleição indefinida no primeiro turno desde a redemocratização. Antes, o maior número era o de 2010, com 9 estados, seguido por 2006, com 10 governadores eleitos em primeiro turno.

Acre

Mailza Assis (PP)

Alan Rick (Republicanos)

Amazonas

Omar Aziz (PSD)

Professora Maria do Carmo (PL)

Distrito Federal

Celina Leão (PP)

Leandro Grass (PT)

Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Ricardo Ferraço (MDB)

Rio de Janeiro

Douglas Ruas (PL)

Eduardo Paes (PSD)

Rio Grande do Norte

Allyson Bezerra (União)

Cadu de Lula (PT)

Tocantins

Professora Dorinha (União)

Vicentinho Júnior (PP)

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