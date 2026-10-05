Eleição para governador será decidida no segundo turno em seis estados e no DF

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A eleição para governador será decidida em segundo turno em seis estados e no Distrito Federal. Veja abaixo a tabela com todos os estados em que a eleição não foi decidida no primeiro turno e os candidatos que ainda estão na disputa. O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para o último domingo de outubro (25).
Este é o menor número de estados que ficaram com eleição indefinida no primeiro turno desde a redemocratização. Antes, o maior número era o de 2010, com 9 estados, seguido por 2006, com 10 governadores eleitos em primeiro turno.
Acre
Mailza Assis (PP)
Alan Rick (Republicanos)
Amazonas
Omar Aziz (PSD)
Professora Maria do Carmo (PL)
Distrito Federal
Celina Leão (PP)
Leandro Grass (PT)
Espírito Santo
Lorenzo Pazolini (Republicanos)
Ricardo Ferraço (MDB)
Rio de Janeiro
Douglas Ruas (PL)
Eduardo Paes (PSD)
Rio Grande do Norte
Allyson Bezerra (União)
Cadu de Lula (PT)
Tocantins
Professora Dorinha (União)
Vicentinho Júnior (PP)
Sensação
Vento
Umidade