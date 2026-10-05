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Política

Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato foram os deputados mais votados

Eles receberam mais de 1 milhão de votos nas eleições deste domingo

05/10/2026 10h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os candidatos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanato (PL-SP) foram os dois mais votados para a Câmara Federal nas eleições deste ano. O atual deputado federal e agora reeleito Nikolas Ferreira recebeu 3.119.318 votos, ou seja 24,7% do total de eleitores que foram às urnas de Minas Gerais neste domingo (4).

Natural de Belo Horizonte, o parlamentar mineiro de 30 anos de idade começou sua carreira na política eleitoral em 2020, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Em 2022, foi eleito deputado federal pela primeira vez, já pelo PL, conquistando 1.492.047 dos votos.

Em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, atuou como vice-líder da oposição, do PL e da minoria, além de ter sido presidente da Comissão de Educação. Atualmente é 3º vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Companheiro de partido de Nikolas, o vereador Lucas Pavanato também superou os 3 milhões de votos, com 3.038.438, ou seja, 11,5% do total de eleitores paulistas que foram às urnas na eleição deste ano.

Com 28 anos, Pavanato nasceu em Sorocaba. Sua primeira eleição foi em 2022, quando tentou uma vaga de deputado estadual, mas com 36 mil votos ficou apenas na suplência para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Em 2024, já pelo PL, elegeu-se vereador da cidade de São Paulo com 161 mil votos.

Já Erika Hilton conquistou 1.596.472 votos, ou 5,9% das pessoas que votaram no estado de São Paulo no domingo. A deputada de 33 anos conquistou seu primeiro mandato na Câmara Federal em 2022, pelo PSOL, com 256 mil votos.

Nascida em Franco de Rocha, foi vereadora de São Paulo de 2021 a 2023. Já na Câmara dos Deputados, atuou como líder da Federação PSOL Rede e como 2ª vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Atualmente é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

Os outros candidatos a deputado federal com mais votos nesta eleição foram André Fernandes (PL-CE), com 684.732 votos; Sâmia Bomfim (PSOL-SP), com 583.107 votos; Julia Zanatta (PL-SC), com 560.223 votos; Ana Elisa (PT-MG), com 524.129 votos; Kim Kataguiri (Missão-SP), com 520.071 votos; Tabata Amaral (PSB-SP), com 476.383 votos; e Jeffrey Chiquini (Novo-PR), com 425.399 votos.

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