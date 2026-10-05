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Polícia Civil apreende 52 quilos de maconha e prende indivíduo em Três Passos

Ação realizada em conjunto com a Brigada Militar ocorreu na manhã deste domingo

05/10/2026 14h39
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/PC
Fotos: Divulgação/PC

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, com apoio da Brigada Militar, realizou uma ação contra o tráfico de drogas na manhã deste domingo, 4 de outubro. A operação resultou na prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. 

Durante a ação, os policiais apreenderam aproximadamente 52 quilos de maconha. Além dos entorpecentes, um veículo que, conforme as informações policiais, era utilizado na prática delitiva também foi apreendido. 

A ocorrência foi registrada pela equipe da Delegacia de Polícia de Três Passos, que contou com o apoio da Brigada Militar durante a ação. A apreensão da droga e do veículo integra os procedimentos adotados pelas forças de segurança no enfrentamento ao tráfico na região.

Após a prisão, foram realizados os procedimentos legais referentes à ocorrência. O indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça. 

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil.

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