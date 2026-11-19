Um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na tarde de quarta-feira (18), em Barra do Guarita. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações do Plano Tático Operacional.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma porção de cocaína, uma porção de crack, uma balança de precisão e um aparelho celular. Os materiais foram recolhidos e encaminhados junto aos procedimentos policiais.

Após a abordagem, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF).

Concluídos os procedimentos, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação integra as atividades de policiamento ostensivo e combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pela Brigada Militar na região.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM