Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (19), em Humaitá. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar.

Durante as buscas, as equipes localizaram uma espingarda calibre 12, um rifle calibre .22 e uma espingarda de pressão que havia sido modificada para utilizar munição calibre .22. Também foram apreendidas munições de diversos calibres, um aparelho DVR, dois celulares, uma quantia em dinheiro e um veículo.

O material foi recolhido pelas forças de segurança e deverá integrar os procedimentos de investigação. A presença de diferentes tipos de armamento e munições entre os itens apreendidos será apurada no decorrer do procedimento policial.

Diante do material encontrado, um homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), que prestaram apoio à Polícia Civil durante a operação.

A ação faz parte do trabalho integrado entre as forças de segurança no cumprimento de ordens judiciais e no combate a práticas criminosas na região. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do preso, o endereço onde ocorreu a busca ou a investigação que motivou a expedição dos mandados.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.