Câmara aprova contas de 2021 do Governo Municipal de Tenente Portela

Legislativo, em sua maioria, seguiu o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que julgou regulares as contas do primeiro ano da atual gestão.

Em sessão ordinária realizada no último dia 21, a Câmara Municipal de Tenente Portela aprovou as contas do exercício de 2021 da gestão Rosemar Sala e Leônidas Balestrin. Conforme o rito legislativo, primeiramente a Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Obras apreciou, analisou e se manifestou favorável ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que também havia julgado regulares as referidas contas.

Mesmo com o posicionamento favorável, tanto do TCE como da Comissão permanente da Câmara, dois vereadores - Luisa Silva Barth (MDB) e Heitor Henrique Furini (Progressistas) - votaram contra. Os demais manifestaram-se favoravelmente a aprovação das contas.

O prefeito Rosemar Sala destaca que a aprovação das contas de 2021 atesta o compromisso da gestão em administrar corretamente o dinheiro público. Ele confia que os exercícios 2022, 2023 e 2024 também deverão ter o mesmo resultado. Para o próximo mandato, Sala reforça que o princípio de uma gestão eficiente e transparente seguirá norteando todas as ações do Governo Municipal.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela