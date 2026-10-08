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Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 100 milhões nesta quinta

Apostas podem ser feitas até às 20h

08/10/2026 07h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal Jr/Agência Brasi
© Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (8) prêmio estimado em R$ 100 milhões . As seis dezenas do concurso 3.068 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .

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