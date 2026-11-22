A solidariedade demonstrada pela comunidade de Vista Gaúcha durante a 5ª Cavalgada do Bem ganhou um novo destino. A mobilização, organizada pelo Grupo de Cavalarianos do CTG Querência Gaúcha, arrecadou aproximadamente duas toneladas de alimentos, que serão encaminhadas às famílias atingidas pelo forte temporal que causou estragos no município de Tupanciretã, na última semana.

A campanha foi realizada nos dias 14, 20 e 21 de novembro, percorrendo diferentes localidades de Vista Gaúcha, incluindo o distrito de Bom Plano e a área urbana. Inicialmente, os alimentos seriam destinados ao Hospital Municipal de Vista Gaúcha e ao Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela.

Entretanto, diante da situação enfrentada pela população de Tupanciretã, surgiu a proposta de redirecionar as doações. Após diálogo entre os cavalarianos, o CTG Querência Gaúcha e as direções das duas instituições hospitalares, houve consenso para que os donativos fossem destinados às famílias atingidas pelo temporal.

A mudança foi acolhida pelos envolvidos na iniciativa, que priorizaram o atendimento às pessoas que enfrentam dificuldades em razão dos danos provocados pelo fenômeno climático.

Na tarde de 21 de novembro, os alimentos e os demais donativos arrecadados foram entregues ao Corpo de Bombeiros de Tenente Portela, responsável pelo encaminhamento até Tupanciretã. Posteriormente, os itens serão distribuídos às pessoas e famílias atingidas.

A 5ª Cavalgada do Bem contou com a participação de cavalarianos, moradores e famílias que receberam os integrantes da mobilização e contribuíram com doações. A organização também destacou o apoio da Administração Municipal e o envolvimento de todas as pessoas que colaboraram para a realização da campanha.

O grupo agradeceu ainda às direções do Hospital Municipal de Vista Gaúcha e do Hospital Santo Antônio pela compreensão e parceria diante da mudança na destinação dos alimentos.

A iniciativa reforçou o espírito comunitário e a união em torno de uma causa solidária, demonstrando que a mobilização de uma comunidade pode ultrapassar fronteiras e levar auxílio a quem mais precisa.

Folha Popular: Com informações da organização da 5ª Cavalgada do Bem.