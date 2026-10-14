WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Tarzan
Vento Sul
Niederle
Portela FM
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Justiça

PGR se manifesta contra afastamento de diretor-geral da PF

Para Gonet, não há evidências de monitoramento ilícito de autoridades

14/10/2026 10h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

Em parecer enviado na noite de terça-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionou contra o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, devido à falta de elementos que justifiquem a medida.

A mesma opinião foi expressa em relação ao diretor de inteligência da PF, Leandro Almada .

A manifestação foi assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e pelo vice-PGR, Hildebrando Chateaubriand, bem como por dois subprocuradores-gerais da República, Antônio Teixeira e André Ramos.

"A qualificação negativa do comportamento das autoridades policiais, para acarretar a drástica medida de afastamento, precisaria estar acompanhada de evidências da participação imprópria em atos ilícitos, o que, com a vênia devida, não se logrou estampar na decisão impugnada.”

A PGR aponta ainda que somente a posição hierárquica não seria suficiente para responsabilizar os servidores por eventuais irregularidades, sendo necessário apontar os atos suspeitos de forma específica.

A manifestação acrescenta que o afastamento do diretor-geral e do direto de Inteligência da PF tem o potencial de produzir efeitos amplos, que vão muito além de um processo específico, representando assim um “risco à ordem pública”.

Andrei e Almada foram afastados de seus cargos em 8 de setembro, por decisão monocrática do ministro do STF André Mendonça, que alegou a participação dos dois em monitoramento ilícito e produção de relatórios de inteligência apócrifos sobre suas atividades, sem a devida autorização do plenário do STF.

A medida foi tomada por Mendonça sem parecer prévio da PGR, que somente se manifestou agora sobre a decisão. O ministro se manifestou no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero, da qual é relator no STF.

O afastamento de Andrei e Almada acabariam revertidos no dia seguinte pelo ministro do STF Flávio Dino, sob a justificativa de riscos a investigações em curso relatadas por ele.

Pouco depois, contudo, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, anulou ambas as decisões , tanto a de afastamento como a de reintegração. O objetivo foi restabelecer a ordem pública, justificou.

A Operação Compliance Zero investiga fraudes financeiras bilionárias e a corrupção de agentes públicos por parte do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master, que foi liquidado em novembro do ano passado pelo Banco Central, devido a indícios de gestão temerária.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arquivo Agência Brasil Justiça do Rio condena homens por estupro coletivo de jovem de 17 anos
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Kassio reúne campanhas de Lula e Flávio e alerta para alta de ações
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Master: Fachin se reúne com PF para tratar de citações a ministros
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h17
21°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
21°

Sensação

7.13 km/h

Vento

88%

Umidade

Meganet
Ponto Grill
Sala
Folha Popular
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Portela FM
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Meganet
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Vento Sul
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Municípios
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Região Noroeste - RS
Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Fitness
Unimed
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Portela FM
Tarzan
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Rádio Municipal
Vento Sul
F&J Santos
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 1 hora Estado de SP começa a preparar mais de 114 mil urnas para o 2º turno
Há 2 horas Senado celebra Dia do Médico com debate sobre a profissão
Há 2 horas Justiça do Rio condena homens por estupro coletivo de jovem de 17 anos
Há 2 horas Candidato já pode conferir onde fará reaplicação da PND, no domingo
Há 3 horas Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
3
Há 6 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
4
Há 6 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
5
Há 3 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Vento Sul
Lazzaretti
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sala
Sicredi
Portela FM
Meganet
Portela FM
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Vento Sul
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados