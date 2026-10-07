Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul

O deputado federal Elvino Bohn Gass (PT) foi reeleito para mais um mandato na Câmara dos Deputados nas eleições realizadas no domingo, 4 de outubro. O parlamentar recebeu 111.196 votos, correspondentes a 1,82% dos votos válidos, e garantiu uma das 31 vagas destinadas ao Rio Grande do Sul.

Natural de Santo Cristo, Bohn Gass teve sua votação distribuída por diferentes regiões do Estado. Segundo levantamento divulgado após a eleição, o parlamentar recebeu votos em 491 dos 497 municípios gaúchos. A votação também manteve o deputado acima da marca de 100 mil votos, embora tenha ficado abaixo dos 131.881 obtidos em 2022.

Com o resultado, Bohn Gass inicia, em 2027, seu quinto mandato consecutivo como deputado federal. Antes de chegar à Câmara, exerceu três mandatos como deputado estadual. Sua trajetória política também inclui a atuação no movimento sindical e na agricultura familiar. A Câmara dos Deputados registra Santo Cristo como sua cidade natal.

A primeira eleição de Bohn Gass para a Câmara ocorreu em 2010. Ele foi novamente eleito em 2014, 2018 e 2022, mantendo a cadeira em Brasília por cinco legislaturas consecutivas. Em 2026, ficou entre os 31 deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Sul.

Em sua trajetória política, o parlamentar também ocupou funções de liderança dentro do Partido dos Trabalhadores, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Atualmente, segundo a Câmara, integra comissões relacionadas ao trabalho, agricultura, meio ambiente e prevenção e auxílio a desastres e calamidades naturais.

Após a confirmação da reeleição, Bohn Gass agradeceu aos eleitores e afirmou que pretende manter a atuação voltada às pautas que defende.

“Vou honrar essa confiança trabalhando muito por um país mais igualitário, com oportunidade para todos e todas. Tenho lado: defendendo a classe trabalhadora do campo e da cidade, e quem gera emprego com dignidade”, declarou.

O deputado também afirmou que pretende continuar defendendo políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, distribuição de renda, educação e saúde públicas, além da valorização da ciência e da preservação ambiental.

Na eleição deste ano, o PT elegeu cinco deputados federais pelo Rio Grande do Sul. Bohn Gass foi o terceiro parlamentar mais votado do partido no Estado, atrás de Maria do Rosário e Denise Pessôa.

Folha Popular: Com informações da Ascom do deputado.