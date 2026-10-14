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Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos

Força Tática do 7º BPM apreendeu 23 porções de crack, uma balança de precisão e um celular

14/10/2026 09h35
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.

A Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã de terça-feira, 13 de outubro, em Três Passos. A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante atividades do Plano Tático Operacional.

Na ocorrência, foram apreendidas 23 porções de crack, um aparelho celular e uma balança de precisão. O material foi recolhido pelos policiais.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos, ele foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 7º BPM. Informações publicadas por veículos de comunicação da região confirmam os dados da ação policial.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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