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Vista Gaúcha registra dois casos de violência contra mulheres até setembro

Levantamento baseado em dados da SSP-RS aponta o menor número de ocorrências entre os municípios da Região Celeiro

15/10/2026 13h07
Por: Júlio Santos
Imagem: FP/IA
Imagem: FP/IA

Vista Gaúcha registrou dois casos de violência contra mulheres entre janeiro e setembro de 2026, conforme levantamento baseado em dados da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS). O número é o menor entre os municípios da Região Celeiro no período analisado.

O resultado coloca o município em destaque no comparativo regional. São Valério do Sul aparece na sequência, embora tenha uma população consideravelmente menor.

Em Vista Gaúcha, a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, desenvolve ações de orientação, acolhimento e proteção às mulheres. O trabalho busca ampliar a conscientização, fortalecer a rede de atendimento e contribuir para a prevenção da violência.

Apesar do baixo número de registros, o tema exige atenção permanente. A violência contra as mulheres demanda atuação conjunta do poder público, das forças de segurança e da comunidade, com incentivo à denúncia e garantia de acolhimento às vítimas.

A continuidade das ações de prevenção e conscientização é fundamental para fortalecer a proteção às mulheres e promover o respeito, a segurança e a dignidade.

Folha Popular: Com informações da administração municipal de Vista Gaúcha.

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