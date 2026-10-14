Tenente Portela promove dois dias de diversão para celebrar o Dia das Crianças

Alunos dos anos iniciais da rede municipal de ensino de Tenente Portela participam, nesta quarta e quinta-feira, dias 14 e 15 de outubro, de uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades incluem brinquedos infláveis, brincadeiras e lanches, proporcionando momentos de lazer e convivência entre colegas e professores.

A programação ocorre no ginásio da comunidade de Daltro Filho. Para chegar ao local, os estudantes são transportados por ônibus escolares, na chamada “Caravana da Alegria”, organizada conforme os respectivos turnos de aula.

A escolha do espaço permite manter o funcionamento normal das demais atividades escolares, sem comprometer as aulas nas instituições de ensino. Conforme a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, esse cuidado foi considerado durante a organização do evento.

A iniciativa busca proporcionar momentos de integração e diversão aos estudantes, marcando a passagem do Dia das Crianças com atividades recreativas.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.