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Direitos Humanos

Distrito Federal terá mutirão para mudança de nome de pessoas trans

Inscrições devem ser feitas por formulário eletrônico

08/10/2026 17h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© blocodasmontadas/ Instagram
© blocodasmontadas/ Instagram

Pessoas trans e não binárias que desejem alterar o nome e o gênero em seus documentos terão oportunidade de fazer essa mudança durante o Mutirão de Retificação de Prenome e Gênero no dia 18 de novembro. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico até o dia 19 de outubro.

A ação é uma parceria entre a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a organização Distrito Drag. Pessoas com registro civil de outros estados também podem pedir a alteração.

População trans

O IBGE não tem números oficiais sobre a população trans no Brasil. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu publicada em 2021 estima que cerca de 3 milhões de brasileiros se identificam como transgêneros ou não binários.

A alteração do registro civil garante o reconhecimento oficial da identidade dessas pessoas e evita constrangimentos e exposições em atividades de rotina, como consultas médicas, matrículas e acesso a serviços públicos.

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