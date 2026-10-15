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Senado Federal

Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou nesta quinta-feira (15) a aprovação pelo Senado, na véspera, da PEC 221/2019 , que acaba com a escala 6x1 e ...

15/10/2026 16h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou nesta quinta-feira (15) a aprovação pelo Senado, na véspera, da PEC 221/2019 , que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas, sem corte de salário. Em pronunciamento no Plenário, o parlamentar destacou que a medida ampliará o tempo disponível para o convívio familiar, o lazer e a qualidade de vida.

Paim também relembrou iniciativas que apresentou ao longo de sua trajetória parlamentar para reduzir a jornada semanal, desde sua atuação como deputado constituinte, em 1987-88, como a PEC 148/2015 , e destacou que a aprovação da PEC 221/2019 é o resultado de uma mobilização coletiva.

— Essa luta tem nome, sobrenome, história e sentimentos. Ela tem a vida de milhões e milhões de brasileiros. Uma conquista como essa não nasce de uma pessoa, não pertence a um partido, a um governo ou a um mandato. Ela é fruto de muitas mãos, de muitas histórias, de vozes de muita gente que, durante anos, lutou, lutou, lutou e não desistiu — afirmou.

O senador agradeceu aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, aos relatores e demais parlamentares envolvidos na tramitação, assim como aos trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais que defenderam a medida.

PEC da Segurança

No mesmo pronunciamento, Paim tratou da PEC da Segurança Pública , que deve começar a ser analisada nesta quinta-feira pelo Plenário. Segundo o senador, a proposta busca reorganizar o sistema de segurança pública, definir competências, fortalecer a integração entre os órgãos, tornar o regime penal mais rigoroso e ampliar os recursos destinados ao setor. Ele defendeu que a análise avance para que a matéria seja votada o mais rápido possível.

— A população quer segurança para viver, trabalhar, estudar, praticar esportes e ter momentos de lazer, ir a um parque com os filhos sem medo. Segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado. Precisamos avançar nessa direção com responsabilidade, integração e compromisso com a vida — disse.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly

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