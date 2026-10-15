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Três suspeitos são mortos pela polícia militar em assalto a casa em SP

Um policial foi ferido no ombro durante o confronto

15/10/2026 20h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Três suspeitos foram mortos por policiais militares nesta quarta-feira (14) durante um assalto a uma casa de alto padrão em Pinheiros, na capital paulista. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo.

De acordo com a SSP, as mortes decorreram do confronto dos três suspeitos contra os policiais. Um dos agentes foi atingido por um disparo no ombro e encaminhado ao Hospital das Clínicas .

Um quarto suspeito, um homem de 39 anos, foi preso em flagrante.

“Os policiais localizaram outros três suspeitos, e houve confronto. Dois dos autores morreram no local, e um terceiro foi socorrido para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] Lapa, mas não resistiu aos ferimentos”, disse a secretaria, em nota.

Três funcionários da casa que estavam trancados em um cômodo foram resgatados pelos policiais.

O caso foi registrado como roubo a residência no 14º Departamento de Polícia (DP) da capital paulista. A Polícia Militar abriu Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a atuação dos agentes.

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