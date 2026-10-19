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Senado Federal

CMA debate efeitos da política externa dos EUA sobre o Brasil

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado promove nesta quinta (22), às 10h, audiência pública sobre os impactos da política externa dos EUA — es...

19/10/2026 18h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A audiência pública, solicitada pela senadora Leany Lemos, abordará questões como proteção dos recursos naturais, desmatamento, biodiversidade, biocombustíveis e cooperação climática - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A audiência pública, solicitada pela senadora Leany Lemos, abordará questões como proteção dos recursos naturais, desmatamento, biodiversidade, biocombustíveis e cooperação climática - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado promove nesta quinta (22), às 10h, audiência pública sobre os impactos da política externa dos EUA — especialmente no que se refere ao "tarifaço" — sobre a agenda ambiental, climática e energética do Brasil.

O debate deve abordar: a proteção dos recursos naturais (como as reservas brasileiras de minerais críticos e terras raras, utilizadas na produção de chips e equipamentos para data centers), o desmatamento, a biodiversidade, os biocombustíveis (especialmente o etanol) e a cooperação climática.

A audiência foi solicitada pela senadora Leany Lemos (PSB-DF) por meio de um requerimento: o REQ 20/2026 - CMA .

Nesse documento, Leany cita a investigação comercial aberta pelo governo norte-americano contra o Brasil (a Seção 301 do USTR), a aplicação de tarifas adicionais sobre produtos brasileiros, a saída dos EUA do Acordo de Paris, a Lei de Reciprocidade Econômica e o acompanhamento das negociações diplomáticas entre os dois países pelo Senado.

Soberania nacional

O requerimento de Leany também aponta que "há ainda uma dimensão institucional que não pode ser ignorada. Nas últimas semanas, tornaram-se públicos documentos que registram a interlocução de agentes políticos brasileiros com autoridades estrangeiras sobre a aplicação de medidas comerciais contra o país, sobre o acesso a recursos estratégicos nacionais e sobre a formação antecipada de grupos de transição de governo".

Participantes

Foram convidados para a audiência:

  • João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

  • Tatiana Lacerda Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

  • Mauricio Carvalho Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores;

  • Lia Valls Pereira, economista da Fundação Getulio Vargas e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

  • Roberto Ventura Santos, professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, especialista em geoquímica e minerais críticos;

  • Constanza Biasutti, diretora de Relações Governamentais, Assuntos Internacionais e Comércio Exterior da Confederação Nacional da Indústria;

  • Abrão Miguel Árabe Neto, diretor-presidente da Amcham Brasil.

Como participar

O evento será interativo: qualquer pessoa pode enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania . As mensagens podem ser lidas e respondidas pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como atividade complementar em curso universitário, por exemplo. Pelo Portal e‑Cidadania também é possível opinar sobre projetos e até sugerir novas leis.

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