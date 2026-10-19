WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Niederle
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Sicredi
Política

Moradores da Maré se mobilizam para divulgar locais de votação

ONG vai às ruas orientar população sobre importância do voto

19/10/2026 18h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

“Pensei em todo momento em desistir”. A declaração é do fotógrafo Marlon Soares, morador do Complexo da Maré, conjunto de 16 comunidades onde moram cerca de 140 mil pessoas, na zona norte do Rio de Janeiro.

Ele se refere à a dificuldade para conseguir votar no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das eleições gerais. Marlon é um dos quase 17 mil eleitores da Maré que tiveram o local de votação alterado este ano em relação à eleição de 2024.

“Eu estou muito incomodado com essa decisão de mudança de local de votação”, disse à Agência Brasil .

“Sempre votei lá, inclusive, é o mesmo local de votação da minha família. Era o melhor local para votar, por conta da fila, que não existia”, complementa ele, que relata ter encontrado “filas gigantescas” no novo endereço.

“Me jogaram para outro bairro. Tive que pegar condução para chegar e fiquei mais de duas horas na fila para conseguir votar”, conta.

Troca de endereço em relação a 2024

A alteração do local de exercício do voto este ano para seis cargos, incluindo o de presidente, que terá segundo turno no próximo domingo (25), foi decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

As mudanças foram determinadas com o objetivo de retirar as seções eleitorais de áreas consideradas de alto risco ou dominadas pelo crime organizado. Segundo o TRE, os novos locais de votação ficam fora de áreas controladas pelo tráfico de drogas ou por milícias, afastados de territórios dominados por facções rivais e o mais próximo possível de cada local de votação substituído.

No estado, 72 locais de votação foram alterados em relação a 2024 por questões de segurança. As mudanças aconteceram em 20 cidades, incluindo a capital. A medida afeta cerca de 202 mil eleitores.

Especificamente no Complexo da Maré foram 16.907 eleitores, todos pertencentes a 41 seções pertencentes à 161ª Zona Eleitoral, segundo informou o TRE-RJ à Agência Brasil.

Veja os locais alterados na região em relação às eleições de 2024:

  • 7.268 eleitores que votavam na Escola Municipal Professor Josué de Castro passaram a votar no Centro Educacional Gama E Souza
  • 4.907 eleitores que votavam na Escola Municipal Teotônio Vilela passaram a votar no Bonsucesso Futebol Clube
  • 4.732 eleitores que votavam na Escola Municipal Professor Paulo Freire passaram a votar na Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso de Inhaúma

Em relação ao local de votação do primeiro turno das eleições deste ano , o Rio de Janeiro terá mudança em apenas um endereço: no bairro de Brás de Pina, na zona norte da capital fluminense (seções 123, 124, 125, 126 e 127 da 188ª Zona Eleitoral), segundo o TRE-RJ.

Abstenção

De acordo com levantamento feito pela Agência Brasil com base nos Boletins de Urna, que mostram o total de votos de cada urna eletrônica, a abstenção nas 41 seções eleitorais da Maré que tiveram o endereço transferidos em relação a 2024 chegou a 31,07% , superando os 21,08% da média nacional.

Segundo o estudo Como vota a Maré , elaborado pela organização não governamental Redes da Maré, os dados não permitem estabelecer uma relação causal direta entre a mudança dos locais e a abstenção, especialmente porque houve crescimento do eleitorado, “mas reforçam a preocupação com as barreiras de acesso produzidas pelos deslocamentos para fora do território”.

No domingo de votação, o TRE não relacionou aumento de abstenção à mudança de local de votação.

Meses antes da votação, a Justiça Eleitoral orientava os eleitores a consultar previamente o endereço do local de votação .

À Agência Brasil, o TRE-RJ enfatizou que o transporte público no dia da votação é gratuito no país, com base na Resolução 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O TRE-RJ informou que ofereceu, por meio do projeto Seu Voto Importa , transporte especial adaptado para eleitores com mobilidade reduzida, no Complexo da Maré, “mas não houve procura”.

Mobilização

Para orientar moradores e tentar baixar a abstenção no conjunto de comunidades, a Redes da Maré realiza de terça-feira (20) a sexta-feira (23) a mobilização Esquinas por Direitos , conversando com os moradores sobre o direito ao voto. Os pontos exatos de ação podem ser consultados diariamente no perfil da instituição.

A ONG também divulga informações sobre o voto pelas redes sociais, o que inclui o esclarecimento de que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no dia 25 . O mesmo vale para quem ainda não tem a biometria cadastrada .

“Antes de sair de casa, confira seu local de votação e a situação do seu título eleitoral”, frisa uma das postagens, acrescentando que a ocorrência de filas deve ser menor, uma vez que no Rio de Janeiro, não haverá segundo turno para governador. “Só votaremos em presidente”, orienta.

Além disso, moradores trocam informações sobre o direito democrático por meio de aplicativos de mensagens.

>> Veja aqui como consultar o local de votação e seção eleitoral

Efeito das alterações

De acordo com o Como Vota a Maré, a abstenção deste ano foi maior que a de 2024 (28%), quando o conjunto de comunidades também tinha passado por mudança massiva de locais de votação.

Nas contas da ONG, em quatro anos, 50% dos eleitores tiveram novos pontos de exercício do voto.

Para a instituição, o impacto dessas mudanças envolve, principalmente, questões de acessibilidade e mobilidade urbana, pois altera rotas de deslocamento entre residências e seções eleitorais, especialmente de eleitores que antes votavam dentro da Maré.

“A transferência pode significar aumento do tempo de caminhada, necessidade de atravessar grandes vias como a Avenida Brasil e Linha Amarela, ausência ou inadequação de transporte público, trajetos percebidos como inseguros e a necessidade de sair do próprio território para votar, o que impacta desproporcionalmente jovens, mulheres chefes de família, pessoas com deficiência e pessoas idosas que vivem na Maré”, avalia a ONG, que estima em 62% a proporção de pretos e pardos no Complexo da Maré.

A Redes da Maré acrescenta que “transporte gratuito não é suficiente quando o transporte não chega ao território”.

A analista de Incidência Política da Redes da Maré, Lia Manso, destaca que o voto e a participação democrática são elementos centrais para qualquer pessoa. Ela lembra que o voto “foi um direito arduamente conquistado e reafirmado em um contexto de redemocratização”.

“A luta por ele não está terminada”, diz à Agência Brasil .

Segundo ela, grande parte dos moradores da Maré “são pessoas que estão, de alguma forma, precarizadas pelos direitos” da segurança pública ao saneamento, passando por educação, cultura e o voto.

“O trabalho da Redes da Maré neste momento é estar nas ruas, trazer a dinâmica do debate sobre o voto e a importância da participação democrática, exercendo o direito ao voto, dizendo que o nosso voto importa, não só porque é um direito individual, mas porque impacta coletivamente o território e a vida de todas nós”, avalia a advogada.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Ato em São Paulo cobra neutralidade da Meta nas eleições
© Fernando Frazão/Agência Brasil TRE-RJ alterou apenas um local de votação no estado; confira
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (19)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h15
11°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima:
10°

Sensação

6.3 km/h

Vento

80%

Umidade

Tarzan
Sala
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Meganet
Folha Popular
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Portela FM
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sala
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Sicoob
Portela FM
Sala
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Vento Sul
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Pizzaria Alcapone
Unimed
Últimas notícias
Há 39 minutos Ato em São Paulo cobra neutralidade da Meta nas eleições
Há 1 hora Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Há 2 horas MP pede ao TSE divulgação ampla de mudanças em locais de votação
Há 3 horas TRE-RJ alterou apenas um local de votação no estado; confira
Há 4 horas Moradores da Maré se mobilizam para divulgar locais de votação
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Portela FM
Sicredi
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Vento Sul
Fitness
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 5 dias Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
3
Há 5 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
4
Há 5 dias CCJ do Senado conclui votação da PEC da Segurança Pública
5
Há 5 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
Portela FM
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Portela FM
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Vento Sul
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Vento Sul
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Unimed
Sala
Pizzaria Alcapone
Fitness
Mercado do povo
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados