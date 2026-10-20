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Sessão pelos 60 anos da Unicamp destaca papel da universidade pública

Participantes de sessão especial em homenagem aos 60 anos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), nesta terça-feira (20), destacaram as con...

20/10/2026 14h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A senadora Mara Gabrilli requereu a homenagem e presidiu a sessão - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
A senadora Mara Gabrilli requereu a homenagem e presidiu a sessão - Foto: Carolina Curi/Agência Senado

Participantes de sessão especial em homenagem aos 60 anos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), nesta terça-feira (20), destacaram as contribuições da universidade pública para a saúde, a ciência e tecnologia, a formação de profissionais e o desenvolvimento do país.

Asessãofoisolicitadapormeiodo RQS 343/2026 epresididapelasenadoraMaraGabrilli(PSD-SP).Paraaparlamentar,aUnicampéreferêncianoBrasilenaAméricaLatinapelaatuaçãonoensino,napesquisaenainovação,alémdaproduçãocientíficadealtoimpacto.

Queremos valorizar os 60 anos de ensino gratuito desta universidade pública tão potente e reconhecer suas imensas contribuições para a pesquisa, inovação, formulação de políticas públicas, redução das desigualdades sociais e desenvolvimento sustentável do nosso país — afirmou.

A senadora Leany Lemos (PSB-DF) associou a educação pública à produção de conhecimento científico e parabenizou a Unicamp por seus indicadores de qualidade.

— Defender a universidade pública e de qualidade é defender uma das bases do desenvolvimento brasileiro — disse.

Fundada em 5 de outubro de 1966, a Unicamp consolidou-se como centro de produção de conhecimento com alcance nacional e internacional, segundo o reitor Paulo Cesar Montagner. Ele atribuiu essa trajetória ao trabalho de estudantes, professores, pesquisadores e servidores.

— Nenhuma universidade é constituída somente por edifícios, laboratórios ou estruturas administrativas. Universidades são constituídas por pessoas, e este é o seu mais importante patrimônio — afirmou.

A Unicamp responde por aproximadamente 7% da produção científica nacional, de acordo com a pró-reitora de Pesquisa, Ana Maria Frattini Fileti. Ela também abordou a transferência de tecnologia e as iniciativas de desenvolvimento sustentável e defendeu a integração entre universidade, poder público, setor privado e sociedade para promover a inovação e a soberania nacional.

A contribuição da instituição para a formação de lideranças políticas que ocuparam cargos na Presidência da República, em ministérios, no Senado e na Câmara dos Deputados foi lembrada pelo pró-reitor de Desenvolvimento, Fernando Sarti.

— A Unicamp forneceu quadros importantes para a política brasileira. (...) Essa é outra função importante de uma universidade — declarou.

Coordenador-geral da Unicamp, Fernando Antônio Santos Coelho defendeu políticas públicas de longo prazo para fortalecer a educação, a ciência e a inovação. Ele chamou a atenção para o papel do Senado e do poder público nas decisões sobre financiamento e formação de novas gerações.

A ciência exige continuidade, a formação de pesquisadores exige tempo, e a construção de uma universidade de excelência é um trabalho que atravessa governos e gerações. Por isso, fortalecer as universidades públicas é uma responsabilidade que deve mobilizar o país para além das diferenças políticas e das circunstâncias de cada momento — afirmou.

Também participaram da sessão a pró-reitora de Graduação, Monica Alonso Cotta; pró-reitora de Pós-Graduação, Claudia Vianna Maurer Morelli; presidente do Osvaldo Ramos, do PSD Mulher e suplente de Mara, Ivani Boscolo; pró-reitora de Extensão, Esporte e Cultura, Sylvia Furegatt; e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos.

Reitor, Paulo Cesar Montagner disse que a Unicamp consolidou-se como centro de produção de conhecimento - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Reitor, Paulo Cesar Montagner disse que a Unicamp consolidou-se como centro de produção de conhecimento - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Plenário do Senado durante a sessão especial - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Plenário do Senado durante a sessão especial - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
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