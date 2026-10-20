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Hospital Santo Antônio terá dez novos leitos de UTI com investimento de R$ 1,7 milhão

Recursos do Governo do Estado serão destinados à reforma e ampliação da estrutura de terapia intensiva, com previsão de funcionamento dos novos leitos a partir de janeiro de 2027

20/10/2026 18h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS)
A secretária da Saúde, Arita Bergmann, formalizou os convênios no fim da tarde de terça-feira (19/10) - Foto: Joseph Aresço/ACS SES
A secretária da Saúde, Arita Bergmann, formalizou os convênios no fim da tarde de terça-feira (19/10) - Foto: Joseph Aresço/ACS SES

O Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, vai ampliar de dez para 20 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto. A expansão será viabilizada por um investimento de R$ 1,7 milhão do Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), dentro do Programa Avançar Mais na Saúde.

O convênio foi assinado na segunda-feira (19), pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e pela direção da instituição. Os recursos serão aplicados na reforma e ampliação da estrutura da UTI. A expectativa da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, responsável pela gestão do hospital, é de que os novos leitos estejam em funcionamento a partir de janeiro de 2027.

Todos os leitos serão destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A ampliação busca atender à demanda por cuidados intensivos de Tenente Portela e dos demais municípios da região.

Nos últimos anos, o Hospital Santo Antônio ampliou sua atuação em serviços de alta complexidade, incluindo traumato-ortopedia e cirurgias bariátricas e torácicas. Com a nova estrutura, a instituição pretende aumentar a capacidade de atendimento e qualificar a assistência aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos.

Durante a assinatura do convênio, Arita Bergmann destacou a evolução dos serviços oferecidos pelo hospital. “Em 2019, o hospital de Tenente Portela era um e hoje é um gigante na entrega de serviços”, afirmou.

A presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, Mirna Braucks, também ressaltou a importância do investimento para a instituição. “Estamos muito felizes por poder continuar atendendo pacientes. Esse recurso vai trazer mais qualidade ao serviço prestado”, declarou.

Investimento também contempla Tramandaí

Na mesma ocasião, o Governo do Estado assinou um convênio de R$ 1,58 milhão com o Hospital Tramandaí, no Litoral Norte. Os recursos serão utilizados na aquisição de equipamentos para viabilizar o serviço de cirurgia bariátrica.

Entre os itens previstos estão macas de alta capacidade, poltronas reforçadas e suportes específicos para melhorar a segurança e o atendimento aos pacientes. A direção do hospital estima realizar a primeira cirurgia bariátrica até o final de dezembro de 2026.

Folha Popular: Com informações da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS)

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