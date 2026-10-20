Trecho da Avenida Luiz Carlos Prestes é interditado para reparos em Tenente Portela

Parte da Avenida Luiz Carlos Prestes, na região central de Tenente Portela, está interditada para a realização de reparos que antecedem o recapeamento asfáltico. A intervenção integra os trabalhos de recuperação da malha viária do município.

Durante a execução dos serviços, a orientação é que os motoristas evitem as vias centrais, utilizem as ruas laterais como alternativa e redobrem a atenção à sinalização para garantir a segurança no trânsito.

A recomendação é respeitar as orientações no local e planejar os deslocamentos para evitar transtornos durante os trabalhos.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela