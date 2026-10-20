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Praças de Tenente Portela terão revitalização para melhorar espaços de convivência

Trabalhos preparatórios já começaram na Praça do Índio e na Praça Tenente Paiva; licitação das obras está prevista para o início de 2027

20/10/2026 18h44
Por: Júlio Santos
Praça do Índio / Fotos: Leonardo Datsch
Praça do Índio / Fotos: Leonardo Datsch

A Prefeitura de Tenente Portela iniciou os trabalhos preparatórios para a revitalização de duas praças do município: a Praça Tenente Portela, conhecida como Praça do Índio, e a Praça Tenente Paiva, localizada na área central. A iniciativa busca melhorar a estrutura dos espaços públicos, valorizar o centro da cidade e oferecer ambientes mais acolhedores para a comunidade.

Nesta etapa inicial, as equipes realizam a limpeza das áreas, a retirada de materiais antigos e a preparação dos locais para as futuras intervenções. Na Praça Tenente Paiva, foram instalados tapumes para isolar o espaço durante a execução dos serviços.

Um dos primeiros trabalhos será a retirada das pedras de basalto que compõem parte do piso. O material será preservado para reaproveitamento em outras obras municipais, especialmente em calçadas e melhorias nas comunidades do interior. A remoção será feita com cuidado para evitar danos às pedras.

Também serão retirados a grama antiga, os entulhos e as estruturas que precisam ser removidas para preparar o terreno.

Árvores passarão por avaliação técnica

Duas árvores de grande porte serão avaliadas pela equipe responsável pelo Meio Ambiente, devido à suspeita de que possam estar ocas. A vistoria deverá verificar as condições das árvores e a existência de riscos de queda.

A eventual remoção dependerá do resultado da avaliação técnica. Caso não seja identificado risco que justifique a retirada, as árvores deverão ser preservadas.

Licitação prevista para 2027

O projeto de revitalização ainda está em elaboração. Conforme a previsão da administração municipal, a licitação deverá ocorrer no início de 2027.

A preparação antecipada dos espaços busca agilizar a execução futura das obras e reduzir custos, deixando os terrenos prontos para receber as melhorias previstas.

A proposta é transformar as praças em ambientes voltados ao lazer e à convivência das famílias, com espaços para passeios, encontros entre amigos e momentos de descanso.

A iniciativa integra as melhorias realizadas na área central de Tenente Portela, como a pavimentação asfáltica e a retirada da antiga estrutura conhecida como “cachorrão”. A expectativa é valorizar os espaços públicos e ampliar as possibilidades de uso pela população.

Folha Popular: Com informações do Jornal Província

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