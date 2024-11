Comissão aprova criação de política para tratamento e prevenção da obesidade no SUS

A deputada Jandira Feghali, no entanto, argumentou que a incorporação de medicamentos pelo SUS deve seguir o rito estabelecido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) e acrescentou que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem declarado inconstitucionais as tentativas de incorporar medicamentos por força de lei.

A autora do projeto original, deputada Clarissa Tércio (PP-PE), sustenta que o medicamento poderia funcionar como uma alternativa mais econômica para o tratamento da obesidade, em substituição à cirurgia bariátrica.

O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), ao Projeto de Lei 3886/23. O texto original previa a criação da “Política Nacional de Tratamento e Fornecimento Gratuito de medicamentos, que combatam a Obesidade", com a distribuição gratuita, pelo SUS, do medicamento Wegovy® (semaglutida).

A proposta também propõe a atenção primária em saúde como responsável pela coordenação da linha de cuidado da obesidade no SUS, privilegiando abordagens centradas na pessoa e na comunidade.

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria a "Política Nacional de Prevenção e Tratamento da Obesidade" no Sistema Único de Saúde (SUS). O texto aprovado define como objetivos da política:

