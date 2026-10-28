Veículos são atingidos por pedras na ERS-330, próximo ao pórtico de Miraguaí

Veículos foram atingidos por pedras na noite de terça-feira, nas proximidades do pórtico de Miraguaí, na ERS-330, no trecho de saída para Tenente Portela. Os relatos indicam que as ocorrências aconteceram entre 23h30 e meia-noite.

Entre os veículos atingidos está um ônibus que transportava estudantes universitários. Também há relatos de outros veículos danificados. Uma jovem sofreu ferimentos leves provocados por estilhaços.

Diante da situação, motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, especialmente durante a noite.

Até o momento, as informações disponíveis não esclarecem as circunstâncias das ocorrências nem a identificação dos responsáveis.

Folha Popular: Com informações da Rádio Líder FM