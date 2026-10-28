Ruas recapeadas recebem nova sinalização no centro de Tenente Portela

As ruas centrais de Tenente Portela que receberam recapeamento asfáltico estão passando por serviços de sinalização viária. Os trabalhos são executados pela empresa responsável e incluem a pintura de faixas de pedestres, vagas de estacionamento e linhas de divisão dos fluxos de trânsito.

As marcações contribuem para organizar a circulação de veículos, orientar pedestres e motoristas e ampliar a segurança nas vias.

A secretária municipal de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, destaca que os serviços estão sendo realizados nos trechos que já receberam a nova pavimentação.

Conforme a administração municipal, à medida que outras ruas forem contempladas com o recapeamento asfáltico, também receberão a sinalização viária.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela