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Ruas recapeadas recebem nova sinalização no centro de Tenente Portela

Pintura contempla faixas de pedestres, vagas de estacionamento e linhas de divisão do trânsito; demais trechos serão sinalizados após o recapeamento

28/10/2026 13h48
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

As ruas centrais de Tenente Portela que receberam recapeamento asfáltico estão passando por serviços de sinalização viária. Os trabalhos são executados pela empresa responsável e incluem a pintura de faixas de pedestres, vagas de estacionamento e linhas de divisão dos fluxos de trânsito.

As marcações contribuem para organizar a circulação de veículos, orientar pedestres e motoristas e ampliar a segurança nas vias.

A secretária municipal de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, destaca que os serviços estão sendo realizados nos trechos que já receberam a nova pavimentação.

Conforme a administração municipal, à medida que outras ruas forem contempladas com o recapeamento asfáltico, também receberão a sinalização viária.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela

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