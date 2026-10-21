Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela realizou, nesta quarta-feira (21), uma programação especial alusiva às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. A mobilização ocorreu na Cripta da Igreja Matriz, com atividades voltadas à prevenção de doenças, ao diagnóstico precoce e à promoção da qualidade de vida.

A abertura contou com a presença do vice-prefeito Claudenir Scherer, da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, de outros secretários municipais, representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), do Sindicato Rural, da Liga de Combate ao Câncer e integrantes das equipes de saúde do município.

Durante os pronunciamentos, foi destacada a importância do acompanhamento médico regular, da realização de exames preventivos e da conscientização sobre os cuidados necessários para identificar precocemente o câncer.

A programação inclui palestras, apresentações, orientações e exames preventivos, oferecendo informações e serviços à população. A iniciativa conta com a parceria do SENAR, do Sindicato Rural e da Liga de Combate ao Câncer.

Prevenção durante todo o ano

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, ressaltou que ações como essa aproximam os serviços de saúde da comunidade e incentivam a adoção de cuidados preventivos.

“Esses encontros são fundamentais para conscientizar a população sobre a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce. Queremos que as pessoas entendam que cuidar da saúde é uma atitude que deve fazer parte da rotina”, afirmou.

A secretária também reforçou que a equipe municipal está disponível para orientar e acolher os moradores. “Nosso cuidado acontece todos os dias, durante todo o ano”, destacou.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela