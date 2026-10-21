Brigada Militar e Polícia Civil apreendem 121 garrafas de vinho estrangeiro em Três Passos

A Brigada Militar e a Polícia Civil apreenderam 121 garrafas de vinho de origem estrangeira na manhã desta quarta-feira (21), em Três Passos. A mercadoria estava sem desembaraço aduaneiro, procedimento necessário para a regularização da entrada de produtos importados no país.

A apreensão ocorreu durante ações do Plano Tático Operacional, com participação de policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e de agentes da Polícia Civil.

Conforme informações divulgadas pela Brigada Militar, o valor estimado da mercadoria apreendida é de R$ 27.848,00, montante apontado como prejuízo à atividade criminosa.

A ocorrência integra as ações de fiscalização e combate a ilícitos realizadas pelas forças de segurança na região. Até o momento, as informações públicas consultadas não detalham o local exato da abordagem nem informam sobre eventuais suspeitos envolvidos.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.