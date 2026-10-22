Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos

Crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), vinculado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Vista Gaúcha, participaram, no dia 19, de uma visita especial ao Lar de Idosos São José, em Três Passos.

Promovida pela Administração Municipal, a iniciativa integrou a programação do Mês da Pessoa Idosa e proporcionou uma tarde de convivência, afeto e troca de experiências entre crianças e idosos.

A programação foi organizada com a participação das crianças da oficina de Canto Coral, que prepararam apresentações musicais para os moradores da instituição. O encontro também contou com brincadeiras, danças e a presença de um palhaço, tornando o momento ainda mais descontraído e especial.

Além de proporcionar entretenimento, a atividade buscou fortalecer os laços entre diferentes gerações, estimulando valores como respeito, solidariedade e valorização da pessoa idosa. A música e as atividades recreativas foram utilizadas como instrumentos de aproximação, criando oportunidades de interação e compartilhamento de experiências.

A visita também evidencia a importância das ações desenvolvidas pelo CRAS na promoção da convivência social e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Para os moradores do Lar São José, o encontro representou uma oportunidade de receber atenção, carinho e alegria por meio da presença das crianças.

Folha Popular: Com informações da Ascom da Prefeitura de Vista Gaúcha.