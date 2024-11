Câmara analisa pedidos de urgência para projetos de lei; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora requerimentos de urgência para projetos de lei. Entre eles o PL 714/23 , do deputado Coronel Ulysses (União-AC), que prevê a prisão preventiva obrigatória de acusados de crimes hediondos, roubo e associação criminosa qualificada.

Se a urgência for aprovada, o projeto poderá ser votado diretamente em Plenário sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Segundo o substitutivo preliminar do relator, deputado Kim Kataguiri (União-SP), essa prisão preventiva fundamentada deve ocorrer após audiência de custódia em seguida à prisão em flagrante. Hoje, essa audiência deve ocorrer depois de 24 horas do flagrante, mas o texto estende o prazo para 72 horas e permite o uso de videoconferência.

