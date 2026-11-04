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CCT aprova 41 concessões e renovações para emissoras de rádio

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) aprovou 41 projetos de decreto legislativo (PDLs) relativos à concessão e à renovaç...

04/11/2026 14h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Radiodifusão: solicitações de emissoras seguem para promulgação - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Radiodifusão: solicitações de emissoras seguem para promulgação - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) aprovou 41 projetos de decreto legislativo (PDLs) relativos à concessão e à renovação de outorgas para emissoras de rádio em 14 estados. As matérias aprovadas nesta quarta-feira (4) seguem para promulgação pela Presidência do Senado.

A maioria dos pedidos aprovados é de rádios comunitárias — emissoras sem fins lucrativos, de alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a proporcionar informação, cultura e integração social. Nesses casos, a outorga é feita na modalidade de permissão, que exige licitação e tem prazo determinado.

Já os projetos que tratam de outorga ou renovação de serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM) ocorrem na modalidade de permissão, que exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem direito a indenização.

Outros projetos referem-se a serviços de radiodifusão sonora em onda média (AM), posteriormente adaptados para a faixa de frequência modulada (FM). Nesses casos, a outorga é feita por concessão, modalidade que também exige licitação, mas tem prazo determinado e só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.

Veja abaixo a lista dos projetos de decreto legislativo aprovados:

Solicitante

Local

Relator

Modalidade

Tipo

Associação Prestadora de Serviços à Comunidade Miguelopolense

PDL 322/2021

Miguelópolis (SP)

senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Renovação

Autorização

Associação Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária Solidariedade de Arealva,

PDL 620/2021

Arealva (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Autorização

Associação dos Monitores em Organização Social de Wenceslau Guimarães (WG FM)

PDL 478/2019

Wenceslau Guimarães (BA)

senadora Daniella Ribeiro (PP-PB)

Outorga

Autorização

Associação Jiquiriçaense de Apoio Cultural

PDL 552/2019

Jiquiriçá (BA)

Daniella Ribeiro

Outorga

Autorização

Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Brejo Santo

PDL 311/2021

Brejo Santo (CE)

Daniella Ribeiro

Renovação

Autorização

Associação Verde Vale de Rádio, Educação e Cultura da Cidade de Divinolândia

PDL 568/2021

Divinolândia (SP)

senador Dr. Hiran (PP-RR)

Renovação

Autorização

Associação Aliança Comunitária (Alicom)

PDL 586/2019

Tianguá (CE)

senador Izalci Lucas (PL-DF)

Outorga

Autorização

Associação e Rádio Comunitária Amigos do Bairro dos Prado

PDL 286/2015

Peruíbe (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Outorga

Autorização

Associação Pró-Cidadania Avareense

PDL 284/2021

Avaré (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Autorização

Centro de Desenvolvimento Comunitário de Munguba

PDL 502/2023

Almeirim (PA)

senador Beto Faro (PT-PA)

Renovação

Autorização

Estúdios Reunidos Ltda.

PDL 620/2024

São Gonçalo do Amarante (RN)

Beto Faro

Renovação

Permissão

Emissora Continental de Campos Ltda.

PDL 564/2024

Campos dos Goytacazes (RJ)

senador Carlos Portinho (PL-RJ)

Renovação

Concessão - FM

Rádio Sociedade de Friburgo Ltda.

PDL 591/2025

Nova Friburgo (RJ)

Carlos Portinho

Renovação

Concessão - FM

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

PDL 358/2023

Careiro (AM)

senador Chico Rodrigues (PSB-RR)

Outorga

Permissão

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

PDL 447/2024

Diamantina (MG)

Chico Rodrigues

Outorga

Concessão

Fundação Cultural Manoel Antônio Nunes Neto

PDL 418/2024

Icó (CE)

senador Confúcio Moura (MDB-RO)

Renovação

Permissão – FM

Raja - Rádio Jornal de Arapoema Ltda.

PDL 526/2024

Arapoema (TO)

Confúcio Moura

Renovação

Permissão – FM

Associação Cultural Comunitária de Araújos - ACCA

PDL 463/2021

Araújos (MG)

senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

Renovação

Autorização

Rádio Bel Ltda.

PDL 710/2024

Ouro Branco (MG)

Damares Alves

Renovação

Permissão

Associação Cultural de Itapipoca

PDL 196/2019

Itapipoca (CE)

Daniella Ribeiro

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Cultural Lima Campense

PDL 844/2021

Lima Campos (MA)

Daniella Ribeiro

Renovação

Autorização

Universidade Federal de Uberlândia

PDL 177/2024

Ituiutaba (MG)

Dr. Hiran

Outorga

Permissão

Universidade Federal de São João Del Rei

PDL 188/2024

São João Del Rei (MG)

Dr. Hiran

Outorga

Permissão

Fundação de Cooperação e Desenvolvimento

PDL 780/2021

Massapê (CE)

senadora Dra. Eudócia (PL-AL)

Renovação

Autorização

Sistema de Comunicação Sol Ltda.

PDL 469/2024

Boca do Acre (AM)

Dra. Eudócia

Outorga

Permissão

Associação Beneficente Maria Pinto

PDL 782/2021

Caucaia (CE)

senador Efraim Filho (União-PB)

Renovação

Autorização

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

PDL 531/2023

Jacobina (BA)

Efraim Filho

Outorga

Permissão

Rádio Alvorada de Santa Cecília Ltda.

PDL 743/2025

Santa Cecília (SC)

senador Esperidião Amin (PP-SC)

Renovação

Concessão

Fundação Educar Sul Brasil

PDL 799/2025

Florianópolis (SC)

Esperidião Amin

Renovação

Concessão

Rádio Companheira FM Ltda.

Relatoria: (REPUBLICANOS-RS)

PDL 465/2024

Mato Leitão (RS)

senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Renovação

Permissão

Rádio Progresso de Descanso Ltda.

PDL 487/2025

Descanso (SC)

senadora Ivete da Silveira (MDB-SC)

Renovação

Concessão

Frequência Brasileira de Comunicações Ltda.

PDL 497/2025

Tangará (SC)

Ivete da Silveira

Renovação

Concessão

Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda.

PDL 610/2024

Araxá (MG)

senador Izalci Lucas (PL-DF)

Renovação

Permissão

Frequência Brasileira de Comunicações Ltda.

PDL 90/2026

João Pinheiro (MG)

Izalci Lucas

Renovação

Permissão – FM

Associação Comunitária Amigos da Praia dos Ingleses - Acapi

PDL 500/2025

Florianópolis (SC)

senador Jorge Seif (PL-SC)

Outorga

Autorização

Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Brunópolis

PDL 593/2025

Brunópolis (SC)

Jorge Seif

Renovação

Autorização

Rádio e TV Maíra Ltda.

PDL 552/2025

Porto Acre (AC)

senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

Renovação

Permissão

Movimento Jovem de Pio XII e Rádio Babaçu FM

Relatoria:

PDL 410/2025

Pio XII (MA)

senador Weverton (PDT-MA)

Renovação

Autorização

Web Comunicação Ltda.

PDL 679/2025

Picos (PI)

Weverton

Renovação

Concessão

Foram aprovados também relatórios pedindo a apresentação de requerimento de informações, dirigidos ao Ministério das Comunicações. São eles:

Solicitante

Cidade

Relator

Associação Comunitária Oliveirense de Radiodifusão -

PDL 192/2022

Oliveira (MG)Beto Faro

Conselho Comunitário de Radiodifusão de Poço Fundo -

PDL 445/2022

Poço Fundo (MG)Beto Faro

Clube de Mães e Idosos Lindalva Gomes

P DL 640/2021

Bom Jesus (RN)Daniella Ribeiro

Liga de Proteção à Maternidade e à Infância de Cariré

PDL 963/2021

Cariré (CE)Daniella Ribeiro

Associação Comunitária Cultural de Comunicação Esperança e Vida -

PDL 495/2023

São João da Boa Vista (SP)

Dr. Hiran

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