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Senado Federal

Atuação do grupo Lide é aplaudida em sessão especial no Senado

O Senado homenageou em sessão especial nesta segunda-feira (9) o Grupo de Líderes Empresariais (Lide), que completou 25 anos. A solenidade foi pedi...

09/11/2026 13h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Sessão especial que celebrou os 25 anos do grupo empresarial Lide foi requerida pelo senador Eduardo Gomes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Sessão especial que celebrou os 25 anos do grupo empresarial Lide foi requerida pelo senador Eduardo Gomes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Senado homenageou em sessão especial nesta segunda-feira (9) o Grupo de Líderes Empresariais (Lide), que completou 25 anos. A solenidade foi pedida pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO), por meio do requerimento(RQS) 999/2025 . Os participantes da sessão destacaram a importância do setor empresarial para o desenvolvimento econômico e social do país.

Eduardo Gomes ressaltou o papel do Lide na busca de soluções para os desafios do Brasil, especialmente diante dos avanços tecnológicos e das transformações econômicas. Segundo ele, a atuação do grupo estimula o debate de propostas e a busca de uma visão estratégica para o desenvolvimento nacional.

— O grupo mobiliza o talento, a experiência e a capacidade de iniciativa do empresariado e promove o diálogo entre o setor produtivo, a comunidade acadêmica e o poder público em torno de uma agenda de desenvolvimento para o Brasil — afirmou.

Presidente do Lide Brasília, o empresário e ex-senador Paulo Octávio destacou a trajetória da entidade, fundada por João Doria, ex-governador de São Paulo, e a atuação na articulação entre empresários, autoridades e instituições públicad. Para Paulo Octávio, essa aproximação contribui para a criação de oportunidades e o fortalecimento do ambiente de negócios.

— Precisamos de diálogo permanente, respeito institucional e políticas que ofereçam condições para quem produz e quem trabalha — afirmou.

Atuação empresarial

O CEO global do Lide, João Doria Neto, afirmou que a entidade reúne mais de duas mil empresas e quatro mil lideranças empresariais, com presença em 31 cidades brasileiras e em 34 países. Segundk ele, as empresas integrantes do grupo respondem por mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) privado brasileiro. Doria Neto também destacou o caráter plural e suprapartidário da organização.

— O diálogo franco, respeitoso e permanente entre quem legisla, quem governa e quem produz é essencial para a competitividade, o desenvolvimento, a segurança jurídica e o crescimento sustentável do país — disse.

Presidente do Lide Tocantins, Diva Cordeiro também ressaltou a importância da integração entre empresários, poder público e sociedade. Para ela, a atuação da entidade fortalece a economia e amplia as oportunidades de desenvolvimento regional.

— Mais do que reunir empresários, o Lide promove conexões, estimula oportunidades e fortalece uma cultura de cidadania empresarial, na qual o crescimento dos negócios também representa uma contribuição para o desenvolvimento do país — declarou.

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