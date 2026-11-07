Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais

Natural de Três Passos, Márcia é formada em Psicologia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), desde 1998. Possui pós-graduação em MBA em Psicologia Organizacional e em Psicologia Hospitalar. Ao longo de 28 anos de atuação, desenvolveu trabalhos nas áreas organizacional, educacional e clínica, além de experiências no Brasil e no Paraguai.

Há quase três anos, integra a equipe do Hospital Santo Antônio (HSA), onde coordena a Equipe de Psicologia. Sua atuação envolve o acolhimento e o suporte emocional a pacientes, familiares e profissionais, contribuindo para um atendimento humanizado e integral.

Folha Popular – Qual é o papel da Psicologia Hospitalar?

Márcia Viviane Seevaldt Steiger – Não cuidamos apenas da doença, mas da pessoa que está enfrentando a doença. Em meio a tantos procedimentos, exames e à correria do ambiente hospitalar, entramos no quarto para acolher aquilo que nem sempre aparece nos exames: o medo, a angústia, a ansiedade, a saudade de casa e a incerteza diante do que está por vir.

Nosso compromisso é contribuir para que o paciente continue sendo reconhecido como pessoa, com seu nome, sua história, seus sentimentos, seus vínculos e sua singularidade, sem medo de ser julgado.

A Psicologia Hospitalar não se limita ao paciente. Nosso olhar também se estende aos familiares, cuidadores e à equipe que trabalha no hospital, que frequentemente vivenciam inseguranças, sobrecarga emocional e o desafio de acompanhar alguém em um momento delicado. Trabalhamos em parceria com a equipe multiprofissional, oferecendo suporte, promovendo a comunicação e contribuindo para um cuidado mais humanizado e integral.

Quando um paciente interna, a família, de certa forma, interna junto. Em situações delicadas e de maior gravidade, o acompanhante fica extremamente fragilizado, com medo, culpa e exaustão. Nosso acolhimento à beira do leito também é para ele. Precisamos garantir que o cuidador esteja bem emocionalmente, pois será um dos suportes durante toda a internação. Cuidar de quem cuida é contribuir para um tratamento mais seguro e humano.

FP – Quais sinais podem indicar que um paciente está enfrentando dificuldades emocionais que precisam de atenção profissional durante a internação?

Márcia – Alguns sinais à beira do leito indicam que o paciente precisa de atenção da Psicologia, como choro frequente, falta de vontade de conversar, medo e ansiedade excessivos, irritabilidade, falta de sono e de apetite.

Também ficamos atentos à recusa de cuidados e medicações, ao desejo de evasão e a falas como “não aguento mais”. Outros sinais podem estar relacionados à abstinência, como agitação, sudorese, tremores, irritabilidade intensa e confusão mental.

Qualquer mudança brusca de comportamento ou na linguagem corporal pode ser um alerta de que o emocional está “gritando por socorro”.

FP – Como o trabalho da Psicologia contribui para tornar o atendimento hospitalar mais humanizado e fortalecer a relação entre pacientes, familiares e equipes de saúde?

Márcia – O trabalho da Psicologia contribui para humanizar o atendimento hospitalar porque reconhece o paciente para além do seu diagnóstico, valorizando sua história, seus sentimentos, seus vínculos e sua singularidade.

Com um olhar atento à dimensão emocional e subjetiva de cada pessoa, as práticas integrativas, como música e Reiki, atuam de forma complementar ao nosso trabalho, oferecendo possibilidades de cuidado que consideram a individualidade de cada paciente, respeitando sua história, seus sentimentos, suas crenças, sua autonomia e suas escolhas.

Entre nossas iniciativas, destacamos o projeto Metáforas que Curam, que utiliza a leitura de textos e metáforas à beira do leito como recurso de expressão e elaboração emocional. Por meio dessas leituras, buscamos oferecer ao paciente a oportunidade de reconhecer sentimentos, encontrar palavras para suas experiências e construir novos significados para o momento que está vivendo. Muitas vezes, uma metáfora consegue tocar sentimentos que são difíceis de expressar diretamente.

Desenvolvemos também o projeto Vozes que Curam, que busca aproximar pacientes internados por períodos prolongados de seus familiares e amigos. Por meio de mensagens de áudio enviadas pelo celular, proporcionamos momentos de conexão, afeto e acolhimento. A equipe de Psicologia realiza a mediação dessa experiência, considerando as condições emocionais e clínicas de cada paciente.

Outra iniciativa é o Prontuário Afetivo, no qual registramos informações importantes sobre a vida e a identidade do paciente, como apelido, preferências musicais, gostos, desejos e pequenos detalhes que fazem parte de sua história. Essas informações ajudam toda a equipe a conhecer melhor quem está sendo cuidado, fortalecendo um atendimento individualizado e atento à pessoa, e não apenas à doença.

Em situações delicadas, como a comunicação de notícias difíceis, o agravamento do estado de saúde, o luto e as perdas, a Psicologia oferece escuta, acolhimento e suporte emocional ao paciente e aos familiares. Nosso compromisso é respeitar o tempo, os sentimentos e a singularidade de cada pessoa.

Nesse contexto, desenvolvemos o projeto-piloto Antes de Partir, aprovado pela direção do Hospital Santo Antônio, voltado ao cuidado psicológico de pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. A iniciativa será realizada em conjunto com as equipes de enfermagem e multiprofissional.

O projeto prevê, entre outras ações, a entrega de um envelope com sementes aos familiares, representando simbolicamente o legado afetivo que permanece após a partida. As sementes representam as boas memórias, os ensinamentos, os afetos e os momentos compartilhados, que podem continuar florescendo no coração daqueles que ficam.

Quando o paciente está consciente e manifesta o desejo de compartilhar seus últimos desejos, procuramos ouvi-lo com atenção e, sempre que possível, contribuir para que sejam realizados e partilhados com a família. Quando isso já não é possível, o cuidado também se volta aos familiares, valorizando as memórias, os vínculos e as histórias construídas ao longo da vida.

Nosso propósito é oferecer dignidade, acolhimento e cuidado em todas as etapas da vida, reconhecendo que cada pessoa merece ser cuidada até o fim. Porque, quando não é mais possível curar, ainda é possível cuidar, com respeito, presença, dignidade e amor.

A Psicologia também desenvolve o projeto Cuidando de Quem Cuida, com o objetivo de promover a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores do HSA. Por meio dessa iniciativa, as psicólogas da instituição estão disponíveis para oferecer atendimentos individuais, de forma segura, sigilosa e acolhedora, além de promover encontros e rodas de conversa sobre saúde mental, autocuidado e qualidade de vida no ambiente de trabalho.

FP – Como ocorre a integração da Psicologia com médicos, profissionais de enfermagem e as demais equipes do HSA? De que forma esse trabalho conjunto beneficia o paciente?

Márcia – A Psicologia Hospitalar não atua de forma isolada. Embora o psicólogo tenha seu espaço terapêutico no ambiente hospitalar, dedicado à escuta, ao acolhimento e às intervenções psicológicas, o cuidado só se efetiva plenamente por meio da integração com toda a equipe multiprofissional do HSA: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e demais profissionais que compõem essa rede de cuidado.

É nessa união, por meio do diálogo, da troca de informações e da construção conjunta de estratégias, que conseguimos olhar para o paciente de forma integral, considerando não apenas sua doença, mas também suas necessidades emocionais, físicas e sociais. Esse trabalho contribui para que o paciente se sinta mais seguro e acolhido, fortalecendo também a confiança e o suporte oferecido aos familiares.

Outro aspecto fundamental é a continuidade do cuidado após a alta hospitalar. No âmbito da Psicologia, buscamos orientar e encaminhar o paciente para acompanhamento psicológico em seu município, quando necessário, favorecendo a continuidade do tratamento e evitando a interrupção do suporte emocional.

FP – Ainda existem barreiras ou preconceitos que dificultam a busca por atendimento psicológico? Como a população pode reconhecer o momento de procurar ajuda e cuidar da saúde mental?

Márcia – Ainda existem preconceitos e barreiras em relação à saúde mental. Mesmo em 2026, muitas pessoas desconhecem o verdadeiro papel do psicólogo e ainda associam a Psicologia à ideia equivocada de que buscar ajuda é sinal de fraqueza ou de que esse atendimento é apenas para quem apresenta transtornos graves.

No ambiente hospitalar, percebemos que muitos pacientes já fazem uso de medicação para ansiedade ou depressão sem terem passado por uma avaliação psicológica. Por isso, também faz parte do nosso trabalho desmistificar essas crenças e reforçar a importância de buscar profissionais especializados, como psicólogos e psiquiatras, para avaliação e acompanhamento adequados.

É importante procurar ajuda quando o sofrimento emocional começa a interferir no sono, nos relacionamentos, no trabalho ou na qualidade de vida, ou quando sentimentos como tristeza, ansiedade e angústia se tornam difíceis de administrar. Não é preciso esperar chegar ao limite para buscar apoio.

Cuidar da saúde mental é essencial. O autocuidado é um divisor de águas: significa reconhecer as próprias necessidades, buscar ajuda quando necessário e compreender que cuidar da saúde mental também é dar novo sentido à vida.

FP – Qual é a importância de o Hospital Santo Antônio contar com atendimento psicológico para pacientes e familiares da Região Celeiro?

Márcia – Por meio do Hospital Santo Antônio, estamos rompendo barreiras e ampliando o acesso à Psicologia para muito além da Região Celeiro. Esse é um marco importante para a nossa região e uma demonstração de que o SUS aqui deu certo, oferecendo cuidado humanizado, acessível e gratuito à população.

Nossa equipe percorre os leitos, paciente por paciente, levando a Psicologia até as pessoas que talvez estejam tendo, pela primeira vez, a oportunidade de compreender seu papel de forma acolhedora, acessível e livre de preconceitos.

Romper essa barreira é um ato de libertação. É permitir que o sofrimento, tantas vezes silenciado, encontre espaço para ser expresso, compreendido e cuidado. É dar nome aos sentimentos e mostrar que existe um caminho possível, que saúde mental também é saúde e que o acesso ao cuidado psicológico não deve ser privilégio de poucos.

Esse trabalho representa um avanço não apenas para os pacientes e suas famílias, mas também para a nossa profissão, ao fortalecer o reconhecimento da Psicologia como parte essencial do cuidado integral oferecido pelo SUS.

FP – Que mensagem você deixaria para quem está enfrentando um momento difícil e precisa de apoio emocional?

Márcia – Para concluir, gostaria de parafrasear uma mensagem inspirada no hino do Hospital Santo Antônio, de autoria de Dieison Engroff: “Cuidar da Vida é o nosso chamado”.

O trabalho da Psicologia no Hospital Santo Antônio é contribuir para dar sentido à vida, estando ao lado do paciente nos momentos mais delicados: quando uma notícia difícil chega, quando o medo se faz presente ou quando a família não encontra palavras. É acolher, escutar e ajudar cada pessoa a reconhecer seus recursos emocionais para atravessar esse momento, compreendendo o ser humano em todas as suas dimensões, inclusive na saúde mental.

Esse cuidado também se estende aos familiares, cuidadores e profissionais de saúde, pois reconhecemos que quem acompanha, apoia e dedica seu tempo ao cuidado do outro também vivencia medos, angústias e sobrecargas emocionais. Para promover um cuidado verdadeiramente humanizado, precisamos olhar para todos os envolvidos nessa jornada.

A mensagem mais importante é: ninguém precisa enfrentar o sofrimento sozinho. Não silencie sua dor nem tenha receio de pedir ajuda. Buscar apoio emocional é um gesto de coragem e cuidado consigo mesmo.

Como expressa o refrão do nosso hino: “Onde a fé encontra a ciência, onde o amor é a resistência”. Essa mensagem traduz a importância de integrar o conhecimento científico, o respeito às crenças individuais e o cuidado humanizado. A Psicologia contribui para esse encontro por meio da escuta, do acolhimento e de intervenções fundamentadas na ciência e na ética profissional.

Porque, enquanto houver vida, há dignidade a preservar, histórias a respeitar, vínculos a acolher e pessoas que merecem ser cuidadas em sua integralidade, com humanidade, respeito e amor até o fim.