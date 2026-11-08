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Vista Gaúcha prevê construção de mirante turístico para 2027

Projeto de aproximadamente R$ 1 milhão prevê estrutura de três pavimentos às margens da BR-163, com restaurante e espaços para produtos locais

08/11/2026 22h17
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

Vista Gaúcha deverá ganhar um novo atrativo turístico em 2027. A Administração Municipal prepara a construção de um mirante de três pavimentos próximo ao pórtico de entrada da cidade, às margens da BR-163. O projeto prevê paredes de vidro, vista panorâmica da região, restaurante e espaços para comercialização de produtos locais.

Orçado em aproximadamente R$ 1 milhão, o empreendimento busca atrair visitantes e criar um ponto de parada para quem trafega pela rodovia. Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli, a localização permitirá visualizar paisagens da Região Celeiro e de Santa Catarina.

“Poderemos enxergar desde Santa Catarina até as proximidades de Três Passos, além das redondezas de Vista Gaúcha”, afirmou o prefeito em entrevista ao programa Tribuna Popular, da Rádio Província FM.

Conforme Locatelli, os recursos para a obra já estão disponíveis, e a abertura do processo licitatório está prevista para os próximos dias. A iniciativa integra o planejamento municipal de incentivo ao turismo rural, com valorização das agroindústrias e das propriedades locais.

O mirante faz parte de um conjunto de investimentos previstos para o final de 2026 e início de 2027, que inclui ciclovia, caminhódromo, pavimentações, recuperação de áreas e construção de pavilhões para instalação de empresas.

Folha Popular: Com informações da Rádio Província FM.

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