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Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica

Estruturas foram derrubadas pelos fortes ventos no interior do município. Equipes da RGE trabalham na reconstrução da linha de transmissão.

04/11/2026 19h53
Por: Júlio Santos
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mais de 40 mil clientes da região estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (4) após a queda de duas torres metálicas da rede de transmissão no interior de Braga.

Conforme informações da CPFL RGE, as estruturas pertencem à linha de subtransmissão que parte da subestação Guarita e abastece as regiões de Três Passos e Tenente Portela. As torres foram atingidas pelos fortes ventos registrados nesta quarta-feira.

A concessionária informou que equipes estão no local trabalhando na reconstrução dos trechos danificados para restabelecer a linha e normalizar o fornecimento de energia elétrica.

Até o momento, a empresa não estabeleceu oficialmente um prazo para a conclusão dos trabalhos. Informações repassadas por autoridades ligadas à RGE em Três Passos indicam a possibilidade de normalização do serviço somente após o meio-dia de quinta-feira (5).

A interrupção no fornecimento afeta consumidores de diferentes municípios atendidos pela estrutura de transmissão.

Folha Popular: Com informações da Rádio Alto Uruguai e Rádio Difusora Celeiro.

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