Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica

Mais de 40 mil clientes da região estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (4) após a queda de duas torres metálicas da rede de transmissão no interior de Braga.

Conforme informações da CPFL RGE, as estruturas pertencem à linha de subtransmissão que parte da subestação Guarita e abastece as regiões de Três Passos e Tenente Portela. As torres foram atingidas pelos fortes ventos registrados nesta quarta-feira.

A concessionária informou que equipes estão no local trabalhando na reconstrução dos trechos danificados para restabelecer a linha e normalizar o fornecimento de energia elétrica.

Até o momento, a empresa não estabeleceu oficialmente um prazo para a conclusão dos trabalhos. Informações repassadas por autoridades ligadas à RGE em Três Passos indicam a possibilidade de normalização do serviço somente após o meio-dia de quinta-feira (5).

A interrupção no fornecimento afeta consumidores de diferentes municípios atendidos pela estrutura de transmissão.

Folha Popular: Com informações da Rádio Alto Uruguai e Rádio Difusora Celeiro.