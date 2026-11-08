Segurança do paciente aproxima Universidade e Hospital em Jornada de Pesquisa do HU

Identificar corretamente um paciente, comunicar informações com clareza e conferir as condições de segurança antes de um procedimento fazem parte da rotina hospitalar. São também práticas que precisam ser aprendidas desde a graduação. Essa relação entre formação e assistência orientou a 3ª Jornada de Pesquisa do Hospital Unimed Noroeste/RS, realizada em 29 de setembro, no Centro de Eventos da Unijuí. Promovido pelo Comitê de Pesquisa e Inovação da Unimed Noroeste/RS, o encontro reuniu cerca de 200 participantes.

Realizada em parceria com a Unijuí, por meio do Curso de Medicina, a Jornada integrou, pelo segundo ano, a Semana Acadêmica de Medicina da Universidade. Com o tema “Metas da segurança do paciente: da academia à prática médica”, a programação reuniu seis médicos cooperados para discutir como as metas internacionais de segurança do paciente se aplicam a diferentes situações da assistência.

As boas-vindas institucionais contaram com a participação on-line do presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, Dr. Volnei Santos Malheiros. “A segurança do paciente se constrói nas decisões de todos os dias. Quando reunimos estudantes, professores e profissionais do hospital para discutir essas decisões, a experiência da assistência ajuda a formar quem está chegando, e as perguntas de quem está na graduação nos convidam a rever a nossa prática. É esse o valor da parceria com a Unijuí”, destacou.

A Meta 1, sobre a identificação correta do paciente, foi apresentada pelo Dr. Rodrigo Rodrigues, diretor técnico do HU, cardiologista e intensivista. A Meta 2, dedicada à comunicação efetiva entre os profissionais, foi abordada pelo Dr. Guilherme Pimentel, conselheiro de Administração e coordenador do Comitê de Pesquisa e Inovação e do Pronto Atendimento.

O Dr. Álvaro Dias Crespo, conselheiro de Administração e anestesiologista, apresentou a Meta 3, sobre a segurança no uso de medicamentos. A Meta 4, voltada à cirurgia segura, foi discutida pelo Dr. Evandro Sperotto, cirurgião geral e coordenador do sobreaviso cirúrgico do HU.

A Dra. Paula Korsack, infectologista e coordenadora do Sciras do HU, abordou a Meta 5, sobre a prevenção de infecções relacionadas à assistência. O Dr. Carlos François, pneumologista e plantonista da UTI Adulto do HU, tratou da Meta 6, dedicada à prevenção de quedas e lesões por pressão. Ao final das apresentações, o público pôde fazer perguntas aos palestrantes.

Segundo o Dr. Guilherme Pimentel, a escolha do tema levou para a graduação uma questão presente em toda a assistência. A segurança do paciente depende do conhecimento clínico e da forma como as equipes organizam o trabalho, compartilham informações e conduzem o cuidado. “Discutir essas responsabilidades durante a graduação ajuda a situá-las como parte da formação médica e da atuação conjunta com os demais profissionais da saúde”, pontuou.

A aproximação entre o hospital e a universidade também articula ensino, pesquisa e assistência. Situações observadas no hospital podem dar origem a perguntas de pesquisa, e o conhecimento produzido na universidade ajuda as equipes a avaliar como as medidas de segurança são aplicadas e onde o cuidado pode ser aprimorado.

Deise de Morais | Analista de Comunicação Relacionamento com o Cooperado | MTB/RS: 15.748